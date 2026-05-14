陰道雷射成女性更年期與產後不適新選擇 低侵入性治療降低感染機會

陰道雷射治療提供更年期女性與癌後照護患者一種非手術及低侵入性的治療選擇。（台北市立聯合醫院中興院區婦產科主治醫師黃思于提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕隨著年齡增長、產後變化及停經後荷爾蒙下降，許多女性逐漸出現私密處相關不適，例如陰道乾澀、灼熱刺痛、分泌物異常、反覆陰道感染，甚至輕微尿失禁等情形。台北市立聯合醫院中興院區婦產科主治醫師黃思于指出，「生殖泌尿道症候群（Genitourinary Syndrome of Menopause, GSM）」是一種常見但易被忽略的重要問題。近年陰道雷射治療（如：MonaLisa Touch）提供一種非手術、低侵入性的治療選擇，利用二氧化碳飛梭雷射溫和作用於陰道黏膜，促進膠原蛋白新生與組織重塑，同時改善局部血液循環，降低反覆感染的機會。

黃思于說，療程通常於門診進行，過程快速，醫師會使用專用環狀探頭均勻作用於陰道內部，必要時可針對特定區域加強治療。多數患者僅感受到輕微溫熱或震動感，整體耐受性良好，術後恢復期短，日常生活通常不受影響。

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黃思于說明，一般建議進行3次為一個完整療程，每次間隔約4週，以利陰道組織逐步修復與再生。這個療程適合多種族群，包括產後有輕度尿失禁困擾者、更年期或停經後陰道乾澀者，以及長期反覆陰道不適的女性。

此外，黃思于表示，對於癌症治療後的女性而言，陰道雷射亦可能帶來生活品質上的改善。以乳癌或婦科癌症患者為例，因接受化學治療、放射線治療或抗荷爾蒙藥物（如：芳香環酶抑制劑）後，常出現陰道嚴重乾燥、萎縮及性交疼痛等問題。然而，這類患者往往不適合使用荷爾蒙治療，使症狀更難改善。在經專業醫師評估後，陰道雷射可作為非荷爾蒙的替代方案之一，有助於改善陰道健康、減少不適，進一步提升親密關係、睡眠品質及整體身心狀態，對長期生活品質具有正向影響。

黃思于補充，每位女性的身體狀況與需求皆不同，治療效果與適應症亦有所差異。建議由專業醫師進行完整評估，量身規劃適合的治療方式。若您正受到相關困擾，及早尋求專業協助，有助於找回舒適、自信與良好的生活品質。

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