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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

屏東58歲女反覆泌尿道感染 就醫查出左右腎均有巨大鹿角形結石

2026/05/14 12:32

屏東榮總採泌尿外科與放射科跨團隊合作，運用雙鏡聯合腎臟碎石手術為患者治療。（圖由屏東榮民總醫院提供）

屏東榮總採泌尿外科與放射科跨團隊合作，運用雙鏡聯合腎臟碎石手術為患者治療。（圖由屏東榮民總醫院提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕腎結石痛起來要人命，但不痛的結石可能更危險！一名58歲女性患者多年來泌尿道反覆感染，至屏東榮民總醫院就醫，發現腎臟右側及左側同時有3公分、4.3公分的鹿角形結石，最後左側施以雙鏡聯合腎臟碎石手術、右側利用經皮腎臟穿刺碎石手術後痊癒，術後第一天即可出院。

屏東榮總泌尿外科醫師歐詠豪指出，臨床上常見「沈默的腎臟結石」，特別是體積巨大的「鹿角形結石」，往往因為沒有阻塞輸尿管而不會引起劇痛，導致病患察覺時，腎功能已受損。針對此類患者，屏東榮總採泌尿外科與放射科跨團隊合作，運用雙鏡聯合腎臟碎石手術，由放射科醫師親自入陣進行精準定位，成功為多位患者精準清除頑石。

雙鏡聯合腎臟碎石手術（ECIRS , Endoscopic Combined Intrarenal Surgery）示意圖 。（圖由屏東榮民總醫院提供）

雙鏡聯合腎臟碎石手術（ECIRS , Endoscopic Combined Intrarenal Surgery）示意圖 。（圖由屏東榮民總醫院提供）

歐詠豪醫師分享，近期收治一名58歲女性個案，因為多年來反覆性的泌尿道感染，X光發現同時右側3公分及左側4.3公分腎臟結石，該類結石形狀如同腎臟裡的珊瑚礁，本身就像一個細菌躲藏的「防空洞」，造成慢性腎臟感染，甚至會引發致命敗血症。考量雙側腎臟結石體積巨大且分佈複雜，醫療團隊在左側施以雙鏡聯合腎臟碎石手術，右側則利用經皮腎臟穿刺碎石手術，由放射科醫師精準穿刺，建立理想的經皮腎臟通道，手術出血量極微，病患術後第一天即可下床活動並出院，結石廓清率達到100%。

歐詠豪醫師進一步解釋，針對大於2公分以上或複雜的鹿角形結石，屏東榮總採用的雙鏡聯合腎臟碎石手術，同步結合「經皮腎臟穿刺」與「逆行性軟式輸尿管鏡」技術，發揮「上下開攻、左右夾擊」的效果，能深入腎盞死角，顯著提升結石清除率並降低再次動刀的機率。

該手術的優勢包括放射科醫師親自進入手術室，利用多種影像引導精準穿刺，有效減少術中出血，其次，採取一階段手術，在手術台上同步定位與碎石，讓病患免除傳統術前一天插管定位的疼痛與不便，加上具備高結石廓清率，能一次性清空複雜結石。雙鏡聯合腎臟碎石手術自費費用約在12萬元左右。

屏東榮總醫療團隊合作，為患者施行雙鏡聯合腎臟碎石手術。（圖由屏東榮民總醫院提供）

屏東榮總醫療團隊合作，為患者施行雙鏡聯合腎臟碎石手術。（圖由屏東榮民總醫院提供）

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