肥胖等於提早老40年！國際研究揭「虛弱惡性循環」 醫：恐加速失能

肥胖不只是體重問題，還可能讓身體提早老化！（示意圖，美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕肥胖不只是體重問題，還可能讓身體提早老化！在2026年歐洲肥胖醫學年會（ECO 2026）中，最新研究指出，肥胖對心肺功能的影響相當於提早約40年的老化效應，並會進一步引發「虛弱（frailty）」狀態，形成活動力下降、肌肉流失與慢性疾病惡化的惡性循環。專家提醒，若未及早介入，恐加速失能風險，影響生活品質與健康壽命。

研究指出，虛弱並非單純老化的結果，而是連結心血管疾病、慢性發炎、代謝異常與肌少症的重要關鍵。當身體活動減少，體能下降，進而導致肌肉流失與功能退化，病人又因虛弱更加不願活動，形成「愈不動、愈虛弱」的惡性循環。同時，疾病本身也可能限制活動能力，使問題呈現雙向影響，增加治療難度。

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而肥胖族群常合併「肌少型肥胖（sarcopenic obesity）」，也就是脂肪增加與肌肉流失同時存在，這類病人即使體重下降，若未保留肌肉，仍可能面臨功能退化與預後不佳。因此，治療策略應從單純減重，轉向改善身體組成與提升體能。

粘曉菁醫師在治療建議上，營養與運動被視為兩大核心。營養方面，建議適度提高蛋白質攝取量（非腎病一般成人每天約需攝取每公斤體重1.0-1.6公克蛋白質），並選擇新鮮食材富含白胺酸（Leucine）的優質蛋白來源，有助於促進肌肉蛋白合成與維持肌肉量。運動方面，除有氧運動有助於降低內臟脂肪外，阻力訓練更是維持肌力與預防肌少症的關鍵，同時搭配平衡與柔軟度訓練，可降低跌倒風險。

研究也強調，運動的效益不僅限於減重，還包括改善胰島素阻抗、降低發炎反應、提升心理健康與生活品質。整體而言，肥胖治療的目標應從單一體重指標，轉向以「體能（fitness）」與「功能（function）」為核心的整體健康管理。

肥胖醫學專家呼籲，面對肥胖與老化的雙重挑戰，越早介入越能有效打破虛弱循環。未來醫療策略應強調肌肉維持與功能改善，而非僅追求體重下降，才能真正延長健康壽命、降低失能風險。

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