健康網》嗆咳就來不及 醫：長輩吞嚥要訓練

高齡醫學翔展診所院長傅裕翔表示，不是長輩喝水會嗆，才要開始緊張。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少照護者一直到長輩開始嗆咳，才發現事態嚴重。高齡醫學翔展診所院長傅裕翔在臉書粉專「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」表示，很多家屬等到爸爸媽媽吃飯咳到滿臉通紅，才覺得吞嚥出事了；但真正讓我擔心的是，吞嚥困難常常不是第一個警訊。它可能先藏在吃得越來越少、體重掉、走路變沒力、藥越吃越多、記憶力退步，甚至嘴巴牙口變差裡面。等到你看見「嗆到」，身體其實可能已經撐很久了。

上個月剛發表的一篇系統性回顧研究，整理了17篇、共30個長輩吞嚥困難預測模型，發現目前模型雖然還有偏差風險，但共同指向幾個很重要的線索：年紀大、抽菸史、自我照顧能力下降、多重用藥、衰弱、營養不良、認知功能變差、口腔健康差，都和吞嚥困難風險有關。這是什麼意思呢？吞嚥不是單一喉嚨問題，而是全身退化一起露出的破綻。

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最反直覺的是，很多危險不是從「吃」開始，而是從生活能力開始。研究統合結果顯示，自我照顧能力差的長輩，吞嚥困難風險明顯升高；衰弱、多重用藥、認知障礙，也都是常見預測因子。文章裡面還直接列出：高齡、抽菸、多重用藥、衰弱、認知障礙、口腔健康差，都是重要訊號。這也解釋了為什麼有些長輩明明還沒常嗆，卻已經吃得慢、吃得少、越來越沒精神。

營養更是一個大警訊。吞嚥困難會讓長輩蛋白質和熱量吃不夠，接著肌肉流失、衰弱、走路不穩，最後又讓吞嚥肌肉更沒力，形成惡性循環。這篇回顧也提到，吞嚥困難可能導致營養不良、衰弱與吸入性肺炎，影響生活品質和臨床結果；其他研究也指出，長輩吞嚥困難與營養狀態、住院、死亡風險有關。

所以在家裡，我會建議你不要只觀察「有沒有嗆」。更要看這幾件事：最近是不是吃一餐拖很久？飯量變少？肉咬不動？藥丸吞不下？常覺得口乾？牙齒缺了沒處理？走路變慢？記憶變差？睡前或飯後容易咳？如果這些同時出現，就算還沒嚴重嗆咳，也值得提早找醫師、語言治療師、營養師一起評估，而不是只把食物打成泥。

另外我也要特別提醒，很多家屬知道長輩喝水會嗆，就會自己把水調濃，但「濃度」其實不是憑感覺。有些人需要微稠，有些人需要中稠，太稀可能還是會嗆，太稠又可能讓長輩喝不下、喝太少，反而增加脫水和便祕風險。如果家屬不會調濃度，或不知道該調到哪一級，我會建議不要硬猜，可以先詢問醫師、語言治療師或營養師，也可以使用市售增稠劑，依照包裝比例和專業建議調整。重點是要讓長輩「喝得進去、吞得安全、營養和水分都夠」。

傅裕翔提醒：吞嚥困難是身體很多地方，早就在求救。越早看見營養、認知、用藥、口腔和衰弱的變化，就越有機會在嗆到、肺炎、住院前先把風險擋下來。

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