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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》臨終前8年恐臥床 專家：你要活著還是躺著

2026/05/14 13:02

國人平均不健康餘命長達7年，代表有不少人需臥床度過餘生。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

國人平均不健康餘命長達7年，代表有不少人需臥床度過餘生。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣正式達到超高齡社會，預估2030年，65歲以上高齡人口將有556萬人。行政院日前說明，國人平均不健康餘命高達8年，佔平均餘命比例10%；也就是說，不少人在臨終前都是需要臥床、須接受他人照顧的狀況。

衛福部統計處統計「健康餘命」，指一出生嬰兒預期存活壽命中，扣除「住院」、「重大傷病」及「慢性病失能」等預期不健康就診年數。據內政部與福利部的統計可發現，112年國人平均健康餘命為72.45歲；而國人平均壽命為80.77歲，兩者相減可發現不健康餘命，也就是需住院或臥床、失能的時間近8年。

營養師蘇哲永在臉書粉專「蘇哲永 藍鯨營養師 ft.吞嚥&長照這條路」說明，這個數字的增加，背後的原因，除了人口高齡化，也與慢性病盛行有關。它造成的影響，不僅是個人生活品質的低落，更是整個家庭與社會的沉重負擔。

​蘇哲永表示，芬蘭政府將預算投入在「預防醫學」與「國民體能訓練」上。芬蘭從1995年起推動一個全國性的計畫「Fit for Life Program （Kunnossa kaiken ikää）」，旨在鼓勵中高齡國民，維持規律的運動習慣。核心理念很簡單：與其在國民失能後，花大錢去「長期照顧」，不如在他們還健康時，就先花錢「投資健康」。這個國家級的戰略，目標不是讓人「不會老」，而是讓人「老得慢、老得好」。即使進入了不健康餘命，也有制定運動建議，目標都是想「遠離臥床」。

​蘇哲永表示，大家應思考「在生命的最後，我們希望以什麼姿態活著？」是充滿尊嚴、尚有選擇，還是只能在床上，被動地，等待時間流逝。

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