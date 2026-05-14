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健康 > 心理精神

健康網》不是粗心也不是老化 10大失智症警訊一次看

2026/05/14 15:11

根據《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點出十大網路討論度最高的失智症前兆；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

根據《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點出十大網路討論度最高的失智症前兆；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕根據《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點出十大網路討論度最高的失智症前兆，在網路聲量，以「言語表達或書寫出現困難」居冠。

這是由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2025年4月30日至2026年4月29日。以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億筆以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。以下是排名前10的失智症前兆：

1.言語表達或書寫出現困難：
失智症前兆受到最高關注，顯示民眾對早期辨識與預防照護的需求相當高。失智並非單純老化，若出現記憶、情緒、判斷或生活功能改變，且持續影響日常，就應提高警覺。

進一步來看，早期發現有助於安排就醫評估、調整生活環境與建立照護支持。家人若能及早觀察異常變化，記錄發生頻率與情境，將有助醫師判斷，也能降低後續照護壓力。

2.情緒與個性改變：
情緒與個性改變常是失智症早期容易被忽略的警訊。患者可能突然變得易怒、焦慮、疑心重，或對原本在意的人事物變得冷淡，讓家屬誤以為只是脾氣變差。

些改變可能與大腦功能退化有關，並非患者故意為之。若情緒波動頻繁，或個性明顯不同於過去，家人應多加觀察，避免責備，並適時尋求專業評估。

3.記憶力減退影響到生活：
記憶力減退是失智症最典型的早期表現之一，尤其當健忘已影響日常生活時，更需要提高警覺。患者可能反覆詢問同一件事、忘記重要約定，或經常遺失物品。

正常老化雖可能偶爾忘事，但通常經提醒後能想起；失智相關記憶退化則較難回想，且會逐漸惡化。家人可協助記錄狀況，作為就醫評估的重要依據。

4.無法勝任原本熟悉的事務：
失智症患者可能逐漸無法完成原本熟悉的日常事務，例如煮飯、整理家務、使用家電或管理藥物。這些過去能自然完成的流程，可能開始出現錯漏或中斷。

這不只是粗心，而可能代表理解、記憶與執行能力同步下降。若長者頻繁在熟悉任務中卡關，家人應給予協助與耐心陪伴，並及早安排專業檢查。

5.對時間或地點感到混淆：
對時間或地點感到混淆，是失智症早期需要注意的徵兆之一。患者可能搞不清楚日期、季節或時間先後，也可能在熟悉的地方迷路，甚至忘記自己為何出門。

這類混淆會直接影響生活安全，尤其外出、搭車或獨自在家時風險更高。家人可協助建立固定作息、提醒工具與聯絡方式，降低走失或意外發生機率。

6.理解視覺影像與空間關係困難：
部分失智症患者會出現視覺辨識與空間判斷困難，例如看不清物品位置、判斷距離失準，或在上下樓梯、倒水、停車時變得吃力，增加跌倒與意外風險。

這並不一定只是視力退化，也可能與大腦處理影像資訊的能力下降有關。若檢查視力後仍持續出現空間判斷問題，應進一步諮詢醫師，並改善居家安全。

7.東西擺放錯亂且無法回溯尋找：
失智症患者可能把物品放在不合理的位置，例如鑰匙放進冰箱、錢包放到衣櫃，事後又無法回想放置過程。這種情況若反覆發生，就不只是一般健忘。

患者可能因找不到東西而焦慮，甚至懷疑他人拿走物品，引發家庭衝突。家人可協助固定收納位置、減少責備，並觀察是否伴隨其他認知退化跡象。

8.日常生活判斷力與警覺性減弱：
日常生活判斷力與警覺性減弱，可能使失智症患者更容易做出不合常理的決定。例如花大錢購買不必要物品、誤信詐騙，或在天氣變化時穿著不合宜。

這類退化會影響財務、人身與居家安全。家人若發現長者判斷明顯不同於過去，應適度協助管理金錢與重要決策，同時保留其尊嚴與生活自主性。

9.計畫事情或解決問題能力下降：
失智症患者在規劃事務、解決問題及處理數字資訊的能力上，常會出現逐步退化的情形。原本熟悉的日常流程，例如依照食譜準備餐點、繳交帳單或安排生活行程，可能開始變得困難。

過去能輕鬆完成的任務，也可能因理解力與執行力下降而卡關。同時，專注力減弱與反應速度變慢也會逐漸浮現，使整體處理事情的效率明顯下滑。

10.社交退縮或對愛好活動失去興趣：
很可能是失智症早期警訊。患者可能不再主動參與聚會、拒絕外出，或對過去喜歡的嗜好失去熱情，常被誤認為只是心情不好。

這可能與記憶退化、溝通困難或情緒低落有關。家人可溫和邀請患者參與簡單活動，避免強迫或責備，並留意退縮情形是否持續加重。

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