健康網》子宮肌瘤動刀關鍵 醫：在位置

婦產專科醫師林偉力表示，真正影響子宮肌瘤症狀與治療方式的，往往不是大小，而是「肌瘤生長的位置」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕婦產專科醫師林偉力在臉書粉專「婦產科林偉力醫師 婦科微創達文西手術」表示，「子宮肌瘤要多大才需要開刀？」這是門診裡經常被問到之問題。很多人以為只要知道「幾公分」，就可以決定要不要開刀，但臨床上真正影響症狀與治療方式的，往往不是大小，而是「肌瘤生長的位置」。

林偉力醫師舉例：一位44歲的女性，曾自然產一胎。長期被月經期間的點狀出血、經期延長困擾，生活品質明顯受到影響。檢查結果為：「FIGO第2-4型子宮肌瘤」。其實不算特別大但位置剛好「跨」在子宮腔與肌肉層之間，每個月都直接干擾內膜。這就是長期出血的根源。

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這也是很多人會誤解的地方：同樣5公分的肌瘤，長在子宮外側，可能毫無感覺；長在子宮腔內，可能讓妳長期貧血，甚至影響受孕。這也是為什麼婦科醫師，往往不直接給妳一個「幾公分要開」的答案。

子宮肌瘤的國際分型（FIGO0-7型）

・0-2 型｜黏膜下肌瘤：突出在子宮腔內，最易造成異常出血。

・3-4 型｜肌肉層內肌瘤：埋藏在子宮肌肉層中，視大小與位置決定處理方式。

・5-7 型｜漿膜下肌瘤：長在子宮外側，與周圍器官的關係常是評估重點。

回到前面案例，林偉力醫師表示，個案如果只做子宮鏡，可能無法完整切除。如果只做腹腔鏡，又難以精準處理腔內突出的部分。在這類「跨層型」肌瘤的處理上，臨床上會與患者完整討論後。採用子宮鏡、腹腔鏡合併的微創方式，目的很單純：希望在安全的前提下，把該處理的地方處理乾淨。如果妳正被月經量大、經期過長、經間出血困擾。建議您盡早洽詢婦產專科醫師。

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