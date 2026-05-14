健康網》原型食物也中招！ 堅果、地瓜吃錯減重恐卡關

營養師張馨方提醒，堅果、調味優格、地瓜等食物，雖然標榜天然、高纖，若忽略份量、糖分或主食替換原則，可能就會導致減重卡關；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明吃原型食物、戒掉炸雞甜點，為什麼體重計上的數字還是不動如山？營養師張馨方說明，減重族群出現這種狀況，問題不一定是敗在不健康的食物，而是對「健康食物」產生誤解。以堅果、現打果汁、調味優格、地瓜等食物來說，雖然標榜天然、高纖，若忽略份量、糖分或主食替換原則，可能就會導致減重卡關。

最易誤解的5大健康食物

張馨方於臉書粉專「ViVi營養生活話」發文指出，減重族群最容易吃錯、誤會的健康食物，包括以下5項：

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●堅果：堅果富含優質維生素E與好油，絕對是好食物，但要注意的是，堅果在本質上屬於油脂類，熱量不低，有些人習慣邊追劇邊當零嘴吃，一不小心就吃掉半罐，會讓一整天的油脂攝取量直接爆表，變成在幫脂肪細胞強力增資。

●現打果汁：水果變成果汁後，最重要的膳食纖維被過濾掉，剩下的多半是濃縮果糖。大口喝下時，如同幫血糖開了快車道，強迫胰島素必須瘋狂加班處理這些糖分，這也是喝果汁比吃水果更容易囤積腹部脂肪的原因。

●調味優格：優格是優質蛋白質來源，但市售許多標榜「草莓」、「原味」的優格，為了口感其實添加驚人的砂糖量。若沒選對無糖口味，補進去的好菌還沒開工，精製糖就先餵飽了腸道壞菌。

●沙拉醬料：生菜本身沒問題，但額外加入凱薩醬、千島醬，熱量可能比吃一份蛋餅還要高。這些濃稠醬料會讓減脂計畫瞬間熄火，建議換成油醋醬，或是乾脆不加，別讓排毒餐變成增脂餐。

●地瓜當點心：地瓜是很好的原型澱粉，關鍵在於「替代原則」。如果午餐已經吃了一碗麵，下午又來一條地瓜當點心，等於重複攝取碳水化合物。別忘了地瓜仍然是主食類，並非吃多少都沒關係。

張馨方提醒，應牢記健康食物≠無限量食物。堅果一天一小把、地瓜或馬鈴薯用來取代正餐澱粉、優格選無糖飲食小細節不能忘，當你學會控制份量、看清包裝背後的成分，代謝才能真正擺脫「節能模式」重新啟動。

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