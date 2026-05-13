健康網》白內障術後刺痛流淚 醫：沒清潔導致 落實護理

部分患者在接受白內障手術後，雖然視力變得清晰，有些患者卻常受困於眼睛刺痛、灼熱、流淚或搔癢等不適感。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕珍世明眼科醫師王孟祺在臉書粉專「王孟祺醫師-眼科最前線」表示，2025 年發表於《BMC Ophthalmology》最新研究報告中提到，患者在接受白內障手術後，雖然視力變得清晰，有些患者卻常受困於眼睛刺痛、灼熱、流淚或搔癢等不適感。

研究針對 100 名接受白內障手術的患者進行追蹤，發現一個令人警惕的現象：在手術前，檢測出眼部蠕形蟎蟲的盛行率為 37%；然而，在手術後短短一個月，這項數值竟然顯著攀升至56%。在統計學上，手術後的眼部蠕形蟎蟲盛行率有顯著增加的趨勢。

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為什麼術後蟎蟲會增加呢？王孟祺表示，臨床觀察中，最重要的因素往往與患者術後的清潔習慣有關。許多人因為擔心觸碰到手術切口，術後恢復期內往往不敢清潔眼部，甚至完全避免碰觸眼瞼。

王孟祺表示，白內障手術過程中本身就可能會對眼球表面造成壓力並引發炎症反應。此外，術後必須常規點用的類固醇藥水雖然能控制發炎反應，但也可能改變眼瞼腺體的環境，減少中性白血球的遷移，進而為蟎蟲的代謝與繁殖創造了有利條件。

當分泌物、油脂與皮屑堆積在睫毛根部而未被適當清理時，就會形成適合蟎蟲生長的環境。蠕形蟎蟲的過度滋生不僅會導致慢性眼瞼炎，出現典型的圓柱狀皮屑，還可能引發嚴重的乾眼症狀、淚膜不穩定，甚至造成角膜血管化或混濁，嚴重影響患者術後的滿意度與生活品質。

王孟祺表示，這份研究提醒：白內障手術的成功不只取決於精密的手術過程，術後的眼部衛生管理更是關鍵。王孟祺提醒，在術後一個月左右，視力雖然清楚但眼睛卻持續出現刺痛、灼熱或搔癢感，應高度懷疑是否為蠕形蟎蟲過度增殖所致。

王孟祺呼籲，務必落實正確的術後護理，在醫師指導下維持眼瞼清潔，不要因為「不敢洗眼睛」而讓睫毛根部成為蟎蟲孳生地，確保術後視力與舒適度的雙贏。

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