自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》鳳梨吃多恐酸蝕牙齒 醫曝4招降低永久傷害

2026/05/13 20:06

鳳梨甜度不低，兒童牙醫盧育成指出，別忽視鳳梨的「酸」對牙齒會造成牙齒酸蝕的永久傷害。（資料照）

鳳梨甜度不低，兒童牙醫盧育成指出，別忽視鳳梨的「酸」對牙齒會造成牙齒酸蝕的永久傷害。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕春末夏季的鳳梨盛產，兒童牙醫盧育成指出，大量吃鳳梨要有一項認知，果實吃起來是甜的，但其實它是「酸」的。至於酸的食物，必須要考慮牙齒酸蝕問題。

盧育成在臉書專頁「盧育成兒童牙醫」發文分享，牙齒雖然不怕撞，但它怕酸，所以有蛀牙細菌這種天敵，慢慢的在牙齒澆一湯匙一湯匙的酸，牙齒就會慢慢凹成一個洞，就是蛀牙。

他表示，牙齒真的超硬、它比骨頭還硬，咬起來的力道堪比子彈打到身體的衝擊力，而牙齒還能承受這樣的力量不會壞掉，是很強壯的結構。

不只有鳳梨要注意，盧育成又點名橘子、檸檬汁、百香果等，這類的果汁或是汽水，酸液若在牙縫、後面臼齒咬東西的溝縫，都是容易卡食物，細菌最容易存活、挖洞的地方，酸的東西，對牙齒有另外一個要小心的東西，就是牙齒酸蝕（dental erosion）。

盧育成指出，細菌就像在釀酒一樣，藉由口腔內碳水化合物跟糖，慢慢地把它們發酵成酸，牙釉質碰到酸就會慢慢出現一個小洞。這個發酵過程要很長，常常是以一個月、兩個月的狀況才會慢慢看到一個小洞出現。

盧育成於官網表示，剛喝完果汁，甚至用舌頭去舔牙齒都會造成傷害。胃食逆流的患者，或者是在化療而引發嘔吐，口腔中的酸對牙齒都有一樣的傷害。愛喝酸性飲料的人，有以下4點，可讓牙齒的傷害變小：

●喝酸性飲料時盡量快速喝完，不要一口一口慢慢喝。

●喝完後先漱口或喝水，30分鐘內不要刷牙、也不要用舌頭舔牙齒。

●喝飲料前可以先用含氟牙膏刷牙或用含氟漱口水，降低牙齒傷害。

●降低喝酸性飲料的頻率，降低牙齒酸蝕的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中