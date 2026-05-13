健康網》鳳梨吃多恐酸蝕牙齒 醫曝4招降低永久傷害

鳳梨甜度不低，兒童牙醫盧育成指出，別忽視鳳梨的「酸」對牙齒會造成牙齒酸蝕的永久傷害。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕春末夏季的鳳梨盛產，兒童牙醫盧育成指出，大量吃鳳梨要有一項認知，果實吃起來是甜的，但其實它是「酸」的。至於酸的食物，必須要考慮牙齒酸蝕問題。

盧育成在臉書專頁「盧育成兒童牙醫」發文分享，牙齒雖然不怕撞，但它怕酸，所以有蛀牙細菌這種天敵，慢慢的在牙齒澆一湯匙一湯匙的酸，牙齒就會慢慢凹成一個洞，就是蛀牙。

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他表示，牙齒真的超硬、它比骨頭還硬，咬起來的力道堪比子彈打到身體的衝擊力，而牙齒還能承受這樣的力量不會壞掉，是很強壯的結構。

不只有鳳梨要注意，盧育成又點名橘子、檸檬汁、百香果等，這類的果汁或是汽水，酸液若在牙縫、後面臼齒咬東西的溝縫，都是容易卡食物，細菌最容易存活、挖洞的地方，酸的東西，對牙齒有另外一個要小心的東西，就是牙齒酸蝕（dental erosion）。

盧育成指出，細菌就像在釀酒一樣，藉由口腔內碳水化合物跟糖，慢慢地把它們發酵成酸，牙釉質碰到酸就會慢慢出現一個小洞。這個發酵過程要很長，常常是以一個月、兩個月的狀況才會慢慢看到一個小洞出現。

盧育成於官網表示，剛喝完果汁，甚至用舌頭去舔牙齒都會造成傷害。胃食逆流的患者，或者是在化療而引發嘔吐，口腔中的酸對牙齒都有一樣的傷害。愛喝酸性飲料的人，有以下4點，可讓牙齒的傷害變小：

●喝酸性飲料時盡量快速喝完，不要一口一口慢慢喝。

●喝完後先漱口或喝水，30分鐘內不要刷牙、也不要用舌頭舔牙齒。

●喝飲料前可以先用含氟牙膏刷牙或用含氟漱口水，降低牙齒傷害。

●降低喝酸性飲料的頻率，降低牙齒酸蝕的風險。

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