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健康網》綠蘆筍正當季 保存有2法！ 營養師點名5營養特性 備孕女性也適合
〔健康頻道／綜合報導〕夏天腳步近了，吃蘆筍正當時！農業部表示，蘆筍口感清甜又帶點爽脆，不管是清炒還是清燙，都很適合這個開始變熱的季節。
彰化基督教醫院衛教資料，營養師吳映璇指出，蘆筍富含葉酸、維生素A、植化素、礦物質等，使其具有以下營養特性：
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●消除疲勞：
富含天門冬胺酸，能消除神經與肌肉的疲勞，因此天門冬胺酸也常見於能量飲料的主要成分中。
●預防高血壓、改善心血管：
富含芸香素（Rutin），為一種植物類黃酮物質，可增加血管抵抗力以維持心肌功能等作用。
●抗氧化作用：
富含維生素A、維生素C。
●維持神經系統發展：
富含葉酸，尤其備孕與懷孕女性更適合補充。
●幫助腸道健康：
富含纖維，並含有寡糖，促使腸道益菌增生以調節腸胃蠕動。
農業部指出，國產蘆筍與進口的差異性，在長度上國產通常在24公分，進口短一些些，在顏色上也可以判別，國產較粉綠、淺綠色；進口則是深綠色。至於料理方式，可以把握以下幾點，鎖住鮮味：
●清燙蘆筍：建議汆燙1-2分鐘即可，起鍋後以少許鹽或橄欖油調味，能完整保留蘆筍的清甜。
●蒜香清炒：以蒜片爆香後快炒蘆筍，透過高溫短時間烹調，突顯爽脆口感。
●涼拌蘆筍：汆燙後立即冰鎮降溫，可維持色澤與口感，再搭配和風醬或芝麻醬增加層次。
在保存方面，農業部建議，2-3天內食用，風味最剛好，若無法馬上食用，請直立放置＋根部微濕，可以讓切口持續維持含水狀態，以「直立冷藏法」為最佳狀態保存方式，或者是用保鮮膜或紙巾包覆整把，降低水分蒸散速度，此方式為「包覆冷藏法」，更方便收納保存。
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