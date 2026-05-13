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健康 > 心理精神

輕度失智症新藥開打近1年 成醫：75歲女患者打7針達停藥標準

2026/05/13 17:36

成大醫院失智症中心主任白明奇醫師（右四）帶領醫療團隊全面優化患者的就醫流程，並建立綠色通道，縮短患者就醫等候時間。（成大醫院提供）

成大醫院失智症中心主任白明奇醫師（右四）帶領醫療團隊全面優化患者的就醫流程，並建立綠色通道，縮短患者就醫等候時間。（成大醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕針對輕度認知障礙與輕度失智症治療的兩款外國新藥，於去年6月在北部醫院與南部成大醫院率先對患者自費開打後，成醫迄今年5月累計施打61名患者，領先國內各醫院。成醫失智症中心主任白明奇教授表示，其中1位任護理師的75歲女性打了半年、7針後，腦內沉積毒性類澱粉蛋白降到可停藥的標準。

其他多數患者或家屬反映患者專注力變好、願與他人互動，朝正面方向發展。

白明奇醫師指出，他臨床治療失智症30多年，直到去年國內終於對輕度失智症有突破性的療法，美、日兩國的兩款新藥為輕度患者帶來治療的曙光，他帶領成醫失智症中心團隊導入新療法、建立嚴謹完整的臨床流程。去年6月23日，成醫為首例76歲退休男施打新藥，迄今累計61人接受新藥療法，多數能消除患者腦中的毒性蛋白，有的效果極為顯著；僅有2人有副作用、退出新藥療法。

一名患有輕度失智症的66歲婦人，接受新藥療程半年後，正子攝影顯示腦中沉積的毒性類澱粉蛋白有明顯除去。（成大醫院提供）

一名患有輕度失智症的66歲婦人，接受新藥療程半年後，正子攝影顯示腦中沉積的毒性類澱粉蛋白有明顯除去。（成大醫院提供）

成醫表示，新藥療法涵蓋個案篩選、診斷確認、基因檢測及腦部影像評估等步驟，確保治療適切性與安全性。在治療期間，醫療團隊密切監測可能出現的副作用（如藥物輸注反應與異常影像變化），並透過成醫官方LINE群組及病友支持系統，即時提供所有病友資訊與協助，也強化患者與家屬對新療法的信心與支持。

成醫神經科醫師洪煒斌說，該院失智症中心設專責記憶門診，由神經科醫師攜手心理師、社工師與個案管理師組成跨專業團隊，提供可疑患者完整且系統化的評估與治療建議，同時建立「綠色通道」機制，經由社區據點轉介可疑患者，由個管師協助掛號門診與相關檢查，簡化流程並縮短患者與家屬等候的時間，使患者更快進入診治階段。

洪煒斌提醒，當出現記憶力明顯下降、重複提問、方向感異常或性格改變等情形時，可及早尋求成醫失智症中心專業評估。

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