健康網》老司機體驗暗黑旅遊 「沒放進去」仍染菜花

不少男性老司機喜愛尋芳問柳，僅做泡泡浴仍感染菜花。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性老司機們到國外旅遊之餘，會想要體驗暗黑旅遊，尋找包含泡泡浴在內的性服務。恆昕泌尿科醫師陳鈺昕在臉書粉專「恆昕泌尿科診所」表示，有病患在回台後兩個月卻發現陰莖冒出小突起，看診後確認是菜花。每個患者都滿臉無辜地說「我沒放進去」仍然感染了。

以泡泡浴為例，就算沒有「進入」的行為，仍具有高度的感染風險：

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皮膚or黏膜接觸：全身皮膚摩擦接觸，只要身上有肉眼無法察覺的微小傷口，光接觸到對方的皮膚或黏膜就可能傳染，如菜花（HPV病毒）、梅毒、陰蝨等。

手部傳播：服務人員若連續服務多位客人且未徹底清潔，或手部有細小傷口，都會增加病菌傳遞的風險。

體液交換：口交、水中共浴、無套等體液交換行為，感染HIV、HPV、淋病、披衣菌、皰疹等風險會顯著增加；臨床觀察，前往提供高風險服務之場所，感染特定性病的機率會顯著提升，且單一保險套無法阻隔所有皮膚接觸感染。

環境衛生不佳：共用澡堂若未徹底消毒，容易滋生細菌，導致泌尿系統感染或皮膚炎等症狀。

共用物品：與他人共用毛巾、浴巾或未消毒之床單，可能間接提高感染風險。

即使有嚴格的健康審查標準，感染後的「空窗期」無法立刻檢測到病毒，故仍存在病菌傳播風險，切勿輕忽！提醒，保險套不是萬靈丹，尋芳問柳可能感染的性傳染病為：

●HPV（菜花）

特點：透過皮膚與黏膜直接或間接接觸傳染，即使戴保險套，未覆蓋到的區域仍無法完全倖免

症狀：生殖器、肛門周圍、口腔出現單個或多個突起膚色或淡粉色小肉芽

●梅毒

特點：生殖器或口腔黏膜碰觸到帶原者體液、皮膚潰瘍處而感染，若碰觸到保險套未覆蓋傷口處、依然有感染風險

症狀：初期感染部位出現無痛性潰瘍（硬性下疳），一段時間後會自行痊癒讓人以為已病癒，緊接著第二期會出現全身性皮疹、以及發燒、頭痛、肌肉痠痛等類似感冒症狀

●淋病

特點：透過性交或口交體液傳播感染

症狀：男性感染後症狀較明顯，尿道口流出白色、黃綠色的膿液，伴隨小便灼熱刺痛感；女性八成以上無明顯症狀，僅出現分泌物增加或伴有異味，容易被誤以為是一般的尿道感染而延誤就醫

低風險： 互相手淫、淺吻、擁抱、隔著衣物摩擦。

中風險： 深吻、肌膚摩擦、無套口交、全程使用保險套、共用玩具。

高風險： 無套陰道交、無套肛交、經期口交、吞精、共用針具。

如何預防？陳鈺昕提醒「準備好了再上陣」

●全程使用保險套、口交套。

●諮詢事前／事後預防性藥物。（PrEP/PEP/Doxy-PEP）。

●完整施打九價HPV疫苗。

●確認環境衛生、不與他人共用毛巾、玩具等物品。

●事後自我檢查與性病檢測。（建議在不安全性行為2-3週後進行性病篩檢）

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