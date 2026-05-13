梅爾吉勃遜一句話掀抗癌偏方熱潮 癌症患者使用驅蟲藥暴增

好萊塢影星梅爾吉勃遜今年初在Podcast節目中聲稱，有罹患第4期癌症的友人服用驅蟲藥後痊癒。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕好萊塢影星梅爾吉勃遜（Mel Gibson）今年初在知名播客（Podcast）節目《The Joe Rogan Experience》中聲稱，有3名罹患第4期癌症的友人，在服用驅蟲藥ivermectin（伊維菌素）與fenbendazole（芬苯達唑）後「完全沒有癌症」。節目播出後，美國癌症患者使用相關藥物的處方量明顯增加。

根據《紐約時報》報導，一項刊登於《JAMA Network Open》期刊的研究顯示，2025年1月至7月間，癌症患者使用ivermectin與benzimidazole類藥物的處方率，較前一年同期增加超過一倍。研究作者強調，目前並沒有高品質臨床證據證明ivermectin對癌症有效，而fenbendazole甚至尚未核准用於人體。

請繼續往下閱讀...

伊利諾大學癌症中心腫瘤科醫師珍恩（Shikha Jain）表示，癌症患者往往處於焦慮與不確定狀態，當有人宣稱出現「神奇療法」時，很容易產生希望感並相信個案故事。她擔心，部分患者可能因此延後、甚至放棄已被證實有效的癌症治療。

Podcast與AI成健康資訊來源 醫師示警人體風險

研究作者之一、美國維吉尼亞理工大學醫學院副教授洛克威爾（Michelle Rockwell）指出，Podcast、社群媒體與AI聊天機器人，正快速改變民眾獲取健康資訊的方式。美國皮尤研究中心（Pew Research Center）調查顯示，美國50歲以下成年人中，有一半會從網紅或Podcast主持人獲取健康資訊。

醫師指出，ivermectin雖曾在動物與細胞研究中出現部分抗癌跡象，但目前仍缺乏人體有效證據，多數在實驗室中看似有效的藥物，最終在人類臨床試驗中都無法證明有效，甚至可能出現毒性。

研究作者也強調，這項研究無法直接證明梅爾吉勃遜的談話與處方量增加存在因果關係，研究也未追蹤患者後續病況或治療結果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法