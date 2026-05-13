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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

聚焦超音波助無傷突破血腦屏障 腦癌療效達1.5倍

2026/05/13 14:10

林口腦腫瘤神經外科榮獲SNQ國家生技醫療品質獎銅獎肯定。（長庚醫院提供）

林口腦腫瘤神經外科榮獲SNQ國家生技醫療品質獎銅獎肯定。（長庚醫院提供）

〔記者林志怡／台北報導〕「膠質母細胞瘤」是惡性腫瘤中最棘手的一種，即使經過手術、化放療治療，仍有超過一半的病人會在6個月內復發，平均存活期僅14至16個月。長庚團隊成功以「聚焦超音波」突破血腦屏障，搭配抗癌藥物進行治療，不開刀就可將無復發存活率提升到傳統治療的1.5倍，安全性也更高。

長庚醫院神經外科教授魏國珍指出，膠質母細胞瘤生長迅速、病程惡化快，常見症狀包括頭痛、人格改變、肢體無力、噁心嘔吐及癲癇，而此類腫瘤最大的治療瓶頸在於大腦獨有的「血腦屏障」，此一機制能保護大腦免於毒素侵害，但同時也讓多數藥物難以進入腫瘤，使療效大打折扣。

魏國珍說，長庚團隊在國科會與國衛院支持下，研發出一套「結合導航的聚焦超音波技術」，不需開刀就能穿透頭骨，將低強度超音波能量精準打在腦部腫瘤位置，短暫且安全地打開血腦屏障，協助藥物順利進入腫瘤組織。

此外，魏國珍表示，自長庚醫院2021年收案以來，共有6位復發性膠質母細胞瘤患者參與，每兩週接受一次聚焦超音波治療，並搭配常規抗癌藥物進行治療，試驗結果顯示，多數病人僅出現短暫頭皮溫熱感，未見嚴重副作用；而病人的「無惡化存活期（progression-free survival）」更是傳統治療的1.5倍。

魏國珍說，團隊也發現，病人血液中的腫瘤循環DNA在治療後明顯增加，代表聚焦超音波確實成功打開血腦屏障，讓原本封閉於腦中的腫瘤訊號流入血液，意味著未來有機會透過抽血追蹤腦瘤變化，讓非侵入性的「液態活體採檢」診斷技術往前邁進一大步。

相關研究成果已登上頂尖期刊《Neurosurgery》，並經FUSF國際頭條報導，在國際神經外科與腦瘤治療領域引發熱烈關注，且該研究已經進入第三期臨床試驗階段。

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