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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

糖尿病不只控血糖！「心衰竭風險」高達84％ 已超越腦中風

2026/05/13 13:24

醫界指出，糖尿病患者發生心衰竭風險已超越腦中風，成為糖尿病患者最重要的心血管併發症。（記者侯家瑜攝）

醫界指出，糖尿病患者發生心衰竭風險已超越腦中風，成為糖尿病患者最重要的心血管併發症。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕

糖尿病年輕化正加速侵蝕國人心血管健康。根據最新數據，糖尿病患者發生心衰竭風險較一般人高84%，且心衰竭盛行率達19.9%，已大幅超越腦中風的10.7%。醫界呼籲，糖友應每年檢測NT-proBNP「心衰指數」，及早使用具器官保護效果的藥物，在無症狀期就提前介入，降低住院與死亡風險。

國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成指出，根據「2024台灣糖尿病年鑑」與健保資料庫分析，糖尿病發病年齡持續下降，20至39歲糖尿病發生率增幅達21.5%，年輕化趨勢恐加速心血管系統耗損。數據顯示，糖尿病合併心衰竭住院患者，住院當年死亡率高達25.22%，但目前40歲以上糖友接受NT-proBNP檢測比例不到5%，而具器官保護效果的藥物，在心衰竭住院患者中的處方率也僅25.62%，顯示早期診斷與治療仍有很大進步空間。

台北市立聯合醫院內分泌及新陳代謝科醫師廖國盟表示，心衰竭典型症狀包括累、喘、腫，但不少糖尿病患者在無症狀時，心臟其實已經受損，「沒有症狀，不代表心臟沒事。」他分享，一名30多歲女性，確診糖尿病與肥胖僅2年，平時沒有明顯不適，卻突然因喘不過氣送急診，檢查才發現已是晚期心衰竭，心臟嚴重肥厚、收縮力下降。

根據最新國際糖尿病治療指引（2026 ADA），治療目標已從單純HbA1c達標，轉向「多重器官整合照護」。糖尿病學會與心臟學會共同提出「心衰紅綠燈」概念，建議40歲以上合併1項危險因子，或40歲以下合併2項危險因子的糖友，應定期檢測NT-proBNP。若數值低於125pg/mL屬低風險；125至300pg/mL為中度風險，需安排心臟檢查並及早用藥；超過300pg/mL則屬高危險群，須盡速轉介心臟科治療。

糖尿病學會理事長楊偉勛表示，目前基層糖尿病照護尚未將心電圖與X光列為常規檢查，但學會正積極推動將心臟功能檢測納入糖尿病管理，希望在患者出現症狀前，就能提早發現風險。

心臟學會第二副理事長施俊哲也指出，多數病患都是等到出現典型症狀才就醫，往往已需住院治療。若能在無症狀期提早使用SGLT2抑制劑（俗稱排糖藥）等標準藥物，配合控制三高、戒菸與減重，不少病患原本只有20%至30%的心臟收縮功能，後續甚至可恢復至50%以上，避免走到心臟移植。

糖尿病衛教學會理事王景淵教授則指出，台灣DM-HEART研究發現，亞洲糖尿病患者即使尚未出現症狀，心臟功能也可能已進入「前臨床心衰竭」階段，因此醫病雙方都應改變觀念，從單純控血糖，全面升級為心臟、腎臟與代謝整合照護。

此外，健保署長陳亮妤表示，為配合「健康台灣」與「三高防治888計畫」，健保署今年將全面升級「大家醫計畫」，強化跨科別整合照護，希望透過精準資源配置，降低心衰竭等重症反覆住院率，完善台灣慢性病照護網。

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