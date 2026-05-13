腦癌幾全盲入圍總統教育獎 26歲吳中云染肺炎急待肺臟移植

腦癌幾全盲入圍2022年總統教育獎的26歲吳中云（中著藍衣者）2年前感染肺炎，目前急待肺臟移植續命，其母親曹淑茹（右二）對外求援。僑委會副委員長李妍慧（左一）也期善心人士協助。（資料照，記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕中華大學企管所現年26歲校友吳中云，7歲時因腦癌切除及腦水腫需終生引流，視力僅剩0.01，但她不畏身體有礙，在媽媽曹淑茹陪伴下力爭上游，曾入圍2022年總統教育獎，原本要攻讀博士，2年前感染肺炎，導致肺纖維化，去年8月申請肺臟移植，近期移植審核通過卻病情惡化，曾任中華大學董事長的現任僑委會副委員長李妍慧接獲懇託，盼透過媒體尋求願意捐肺臟的捐贈者，為其續命。

李妍慧提到，吳中云是位很優秀的女孩，中華大學企管所畢業後，原想報讀博士班，但父母念其讀書辛苦，希望先休息一下，結果2024年6月底身體不適，確認肺炎住院治療，且肺部已纖維化，經主治醫師囑咐需盡快申請肺臟移植，去年就安排肺臟移植前的各項檢查，並向健保署業務組送件申請，今年4月21日審查通過，正等待肺臟捐贈期間，吳中云今年母親節前夕（9日）因病情急速惡化，轉入加護病房插管配合呼吸治療器維生，因病情不樂觀，需盡速進行肺臟移植，盼透過媒體，尋求願意捐贈肺臟的善心人士，讓吳中云能轉危為安。

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腦癌幾全盲入圍2022年總統教育獎的26歲吳中云（右）2年前感染肺炎，目前急待肺臟移植續命，其母親曹淑茹（左）對外求援，期善心人士協助。（資料照，記者洪美秀攝）

李妍慧提到，吳中云7歲時因腦癌開刀，雙眼幾乎失明，僅剩0.01視力，15歲又因腦出血造成半身癱瘓、心肺功能嚴重受損，但媽媽曹淑茹伴學13年，每天陪女兒上學，當女兒的眼睛，猶如隱形的翅膀守護女兒，而吳中云也因不畏身體有礙、逆境向學、入圍2022年總統教育獎。吳中云這些年雖飽受身體病痛之苦，仍努力向學，完成企管所碩士學位，逆境向上的鬥志與意志力足堪典範。

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