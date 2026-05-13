限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》夜尿、頻尿別只當老化 醫揭攝護腺癌4警訊：3成發現已晚期
〔健康頻道／綜合報導〕許多男性出現尿不順、夜尿多等泌尿問題時，常常以為只是年紀大。對此，長庚醫院泌尿科醫師黃英哲表示，攝護腺癌是台灣男性常見癌症之一，且約有三分之一患者在發現時已屬晚期。原因在於早期症狀不明顯，容易被忽略或誤認為是老化現象。提醒應當心泌尿系統4警訊，切勿把癌症當成老化的正常現象。
2大高風險族群
黃英哲於臉書粉專「長庚泌尿科 黃英哲醫師｜高雄鳳山泌尿科｜結石 攝護腺 疝氣 包皮推薦」發文表示，攝護腺癌（前列腺癌）並非無跡可尋，如果符合以下條件更需謹慎，包括：年齡50歲以上、有家族病史（父親或兄弟曾罹患）。
請繼續往下閱讀...
攝護腺癌4警訊
此外，黃英哲說，攝護腺癌最危險的地方，在於它的症狀跟良性攝護腺肥大幾乎一模一樣。提醒若有以下4狀況應盡快檢查，別把癌症當成老化的正常現象：
●解尿不順，尿流變細、需用力。
●頻尿、夜尿增加。
●排尿後仍有殘尿感。
●血尿或會陰部疼痛是警訊。
攝護腺癌檢查3方式
黃英哲進一步說明，目前對於攝護腺癌的檢查方式已相當成熟，包括：1.抽血檢驗：檢查PSA（前列腺特殊抗原）數值。2.初步確認：搭配肛門指診。3.標靶切片： 若數值異常，可先照核磁共振（mpMRI），再進行影像融合標靶切片。這也是目前最準確、能精準抓出癌細胞的方法。至於治療方式則會依期別與個人狀況調整，早期以手術、放射線治療或海福刀（HIFU）；晚期為荷爾蒙治療、化療或標靶藥物。
黃英哲強調，攝護腺癌並非無法預防或控制，關鍵在於及早發現。透過定期檢查與正確認知，能在適當時機介入治療，降低疾病帶來的影響。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞