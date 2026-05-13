健康網》夜尿、頻尿別只當老化 醫揭攝護腺癌4警訊：3成發現已晚期

長庚醫院泌尿科醫師黃英哲表示，攝護腺癌是台灣男性常見癌症之一，約有三分之一發現時已屬晚期。提醒應當心泌尿系統4警訊，勿把癌症當老化；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多男性出現尿不順、夜尿多等泌尿問題時，常常以為只是年紀大。對此，長庚醫院泌尿科醫師黃英哲表示，攝護腺癌是台灣男性常見癌症之一，且約有三分之一患者在發現時已屬晚期。原因在於早期症狀不明顯，容易被忽略或誤認為是老化現象。提醒應當心泌尿系統4警訊，切勿把癌症當成老化的正常現象。

2大高風險族群

黃英哲於臉書粉專「長庚泌尿科 黃英哲醫師｜高雄鳳山泌尿科｜結石 攝護腺 疝氣 包皮推薦」發文表示，攝護腺癌（前列腺癌）並非無跡可尋，如果符合以下條件更需謹慎，包括：年齡50歲以上、有家族病史（父親或兄弟曾罹患）。

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攝護腺癌4警訊

此外，黃英哲說，攝護腺癌最危險的地方，在於它的症狀跟良性攝護腺肥大幾乎一模一樣。提醒若有以下4狀況應盡快檢查，別把癌症當成老化的正常現象：

●解尿不順，尿流變細、需用力。

●頻尿、夜尿增加。

●排尿後仍有殘尿感。

●血尿或會陰部疼痛是警訊。

攝護腺癌檢查3方式

黃英哲進一步說明，目前對於攝護腺癌的檢查方式已相當成熟，包括：1.抽血檢驗：檢查PSA（前列腺特殊抗原）數值。2.初步確認：搭配肛門指診。3.標靶切片： 若數值異常，可先照核磁共振（mpMRI），再進行影像融合標靶切片。這也是目前最準確、能精準抓出癌細胞的方法。至於治療方式則會依期別與個人狀況調整，早期以手術、放射線治療或海福刀（HIFU）；晚期為荷爾蒙治療、化療或標靶藥物。

黃英哲強調，攝護腺癌並非無法預防或控制，關鍵在於及早發現。透過定期檢查與正確認知，能在適當時機介入治療，降低疾病帶來的影響。

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