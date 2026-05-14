健康網》吃蛋防失智！ 研究揭「最佳攝取量」：阿茲海默症風險降27％

食農專家韋恩表示，國外研究顯示，相較於從不吃蛋的人，每週吃蛋5天以上的人，阿茲海默症的確診風險降低27%；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕雞蛋長期被貼上膽固醇高的標籤，許多人因此刻意減少攝取。不過，食農專家韋恩表示，根據國外1項逾4萬人的研究，卻指出一個令人意外的答案。研究顯示，相較於從不吃蛋的人，每週吃蛋5天以上的人，阿茲海默症的確診風險降低27%。

吃蛋有害健康？韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」發文表示，根據羅馬琳達大學發表在《Journal of Nutrition》的研究資料，該研究人數超過4萬人、平均追蹤15年，提出一個方向相反的發現。

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該研究指出，每週吃蛋5天以上的人，阿茲海默症確診風險比從不吃蛋的人降低27%。每週吃2到4次，降幅約20%；即使每月只吃1到3次，也有17%的降幅，效果隨頻率遞增，但不是全有全無。

韋恩說，研究表示，這個保護效果的背後，指向蛋黃裡幾個特定成分。其中，膽鹼是合成乙醯膽鹼的原料，而乙醯膽鹼正是負責記憶編碼與提取的神經傳導物質，攝取不足和認知退化的關聯，在既有研究中已有相當的累積。此外，葉黃素和玉米黃素則不只停留在視網膜，也會在腦組織中積累，腦部濃度較高的人，認知表現和氧化損傷指標都較好。

韋恩補充，「蛋的膽固醇有害」這個觀念曾主導幾十年的飲食建議，如今大量研究對這個說法提出質疑。至於這項15年的追蹤資料，則是目前關於蛋與失智症關聯、規模最大的研究之一，結論和過去的健康警示明顯有著不同方向。

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