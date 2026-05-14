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健康網》大蒜越臭越有用！ 食農專家：發芽、黑蒜都能安心吃

2026/05/14 18:30

大蒜對於提升精力、幫助疲勞恢復、甚至刺激性慾的功效廣受肯定。食農專家韋恩指出，它的功效其實不輸任何保健食品；圖為情境照。（圖取自freepik）

大蒜對於提升精力、幫助疲勞恢復、甚至刺激性慾的功效廣受肯定。食農專家韋恩指出，它的功效其實不輸任何保健食品；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大蒜對於提升精力、幫助疲勞恢復、甚至刺激性慾的功效廣受肯定，也因此大蒜明明是植物性食材卻被列為葷食之一。食農專家韋恩指出，大蒜的保健效果，其實不輸任何保健食品。

韋恩在臉書專頁「韋恩的食農生活」發文指出，大蒜的「臭」，來自一種叫蒜素的硫化合物。新鮮大蒜切開後，蒜胺酸酶才會把蒜胺酸轉化為蒜素，釋出那股強烈的氣味。蒜素本身不穩定，會進一步形成多種有機硫化合物，這些成分才是大蒜保健功效的真正來源。

本草綱目也記載，大蒜有「通五臟、達諸竅、去寒濕、辟邪惡、消腫痛」的效果，也因此大蒜作為藥用神效的名聲，一直流傳到今天。

大蒜的功效研究相當豐富。有機硫化合物具有殺菌、抗病毒的效果，歷史上大蒜甚至被稱為「窮人的盤尼西林」；研究也顯示大蒜對降低血壓、改善膽固醇有一定的幫助；此外，它富含維生素B1、B6、B2、維生素C，以及多酚等成分，對免疫系統的支持作用也有多項文獻支持。

韋恩提醒，大蒜發芽後一樣可以吃，不用丟掉，只是蒜胺酸分解後蒜素會略有不同，但保健成分並未消失。大蒜是蔥科蔥屬的植物，與蔥、洋蔥、韭菜、熊蔥親源密切。平常我們吃的蒜頭是大蒜的鱗莖，但是幼嫩的葉鞘（蒜苗）和花苔（俗稱蒜苔）也都是可以食用的，所以幾乎一身都可以吃，也因此大蒜發芽後也是可以吃的。

而「黑大蒜」崛起，是近年台灣也越來越常見的加工型態，來自日本的工藝，將大蒜在特定溫溼度環境下熟成數個月，讓大蒜轉黑、甘甜，同時保留甚至增加某些抗氧化成分，而且幾乎去除了蒜臭。

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