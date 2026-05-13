自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

中榮代刀案今起訴 衛福部：6月底公布手術室指引

2026/05/13 16:02

台中榮總神經外科醫師容留醫材商進開刀房代刀被起訴。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總神經外科醫師容留醫材商進開刀房代刀被起訴。（記者蔡淑媛攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台中榮總今（2026）年年初爆出無照醫材業者代刀案，涉案的腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁今日遭台中地檢署，並請求從重量刑。衛福部醫事司表示，衛生局會檢視起訴書內容，確認有無新事證並評估移付懲戒，另全國手術室指引預計於6月底公布，並規劃納入115至116年病人安全目標。

台中地檢署調查後今天偵結，指出楊孟寅、鄭文郁均為醫學中心資深醫師，卻指示不具醫師資格的陳姓、林姓、林姓等3名醫材廠商進入手術室，在執行脊椎內視鏡及融合手術時，非法執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘及組裝連接桿等核心醫療行為，並隱匿代刀事實，向健保署申領診察費及手術費。

衛福部醫事司專門委員郭威中指出，事件爆出後，已就行政調查結果，依據「醫師法」第28之4條，對涉案的2名醫師執行停業處分1個月，目前已經執行完畢，後續衛生局會針對起訴書內容，了解有無其他新事證需進一步採取處分，並評估移送懲戒，不排除再處以停業或撤照。

此外，郭威中說，醫事司已在1月底請醫策會依照「醫療事故預防及爭議處理法」第35條規定，組成專案小組進行調查，經多次醫院實地訪視，已釐清相關情況並彙整內容，召開10次會議，收集專家意見並持續彙整，預計就可進出手術室的人員資格詳加規範。

郭威中表示，此一手術指引預計在6月底公布內容，規劃納入115至116年病人安全目標。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中