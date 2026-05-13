中榮代刀案今起訴 衛福部：6月底公布手術室指引

台中榮總神經外科醫師容留醫材商進開刀房代刀被起訴。（記者蔡淑媛攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台中榮總今（2026）年年初爆出無照醫材業者代刀案，涉案的腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁今日遭台中地檢署，並請求從重量刑。衛福部醫事司表示，衛生局會檢視起訴書內容，確認有無新事證並評估移付懲戒，另全國手術室指引預計於6月底公布，並規劃納入115至116年病人安全目標。

台中地檢署調查後今天偵結，指出楊孟寅、鄭文郁均為醫學中心資深醫師，卻指示不具醫師資格的陳姓、林姓、林姓等3名醫材廠商進入手術室，在執行脊椎內視鏡及融合手術時，非法執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘及組裝連接桿等核心醫療行為，並隱匿代刀事實，向健保署申領診察費及手術費。

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衛福部醫事司專門委員郭威中指出，事件爆出後，已就行政調查結果，依據「醫師法」第28之4條，對涉案的2名醫師執行停業處分1個月，目前已經執行完畢，後續衛生局會針對起訴書內容，了解有無其他新事證需進一步採取處分，並評估移送懲戒，不排除再處以停業或撤照。

此外，郭威中說，醫事司已在1月底請醫策會依照「醫療事故預防及爭議處理法」第35條規定，組成專案小組進行調查，經多次醫院實地訪視，已釐清相關情況並彙整內容，召開10次會議，收集專家意見並持續彙整，預計就可進出手術室的人員資格詳加規範。

郭威中表示，此一手術指引預計在6月底公布內容，規劃納入115至116年病人安全目標。

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