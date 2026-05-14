健康網》喝咖啡護肝別踩雷！ 專家警：1種喝法膽固醇反飆升

食農專家韋恩表示，研究顯示，適量喝咖啡具有護心、預防脂肪肝等益處，但若喝錯方式，恐讓膽固醇飆升；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人喝咖啡帶著罪惡感，以為傷胃、傷心臟、讓人焦慮。對此，食農專家韋恩表示，咖啡富含多酚、維生素B2丶B3與鎂丶鉀等營養成分，根據目前累積的研究，適量喝咖啡具有降低死亡率、第二型糖尿病、護心、預防脂肪肝等益處，對多數人來說，利大於弊。不過，無過濾的咖啡，如義式濃縮咖啡，因油脂未被過濾掉，反而比較容易讓膽固醇上升，飲用須特別留意。

咖啡5大健康助益

韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」與網頁發文分享，喝咖啡對健康是好是壞，其實一直具爭論性。根據最新的一些研究，適量喝咖啡對身體來說是利大於弊。因為咖啡含有豐富的多酚類抗氧化物、維生素B2、B3，以及鎂丶鉀等礦物質，這些成分對心臟、肝臟、腦部具有保護作用，健康益處多涵蓋以下5大面向：

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降低死亡率

1項針對非白人族群的美國研究顯示，每天喝1杯咖啡的人，死亡率可降低12%。另一份刊登在《英國醫學期刊》的研究則顯示，有喝咖啡的人比不喝的人，死亡率低了17%。

預防糖尿病

韋恩表示，1項針對4萬8000人進行的研究發現，持續喝6年咖啡的人，第二型糖尿病風險可降低11%。

有益心血管

另有研究指出，喝咖啡的人可以降低11％發生心臟病的機會，同時也有幫助降低血壓的作用。不過，韋恩提醒，有一點須注意，無過濾的咖啡，如義式濃縮，反而比較容易讓膽固醇上升，因為咖啡油脂沒有被濾紙過濾掉。

保護肝臟作用

韋恩說，很多研究指出，喝咖啡對脂肪肝丶肝纖維化有預防作用，甚至也可以降低膽結石的發生機會；同時也有助於預防肝癌。

有助腦部健康

2017年的1項統合研究指出，喝咖啡有助於預防憂鬱，也有助於預防巴金森氏症的發生。

不過，韋恩提醒，有一點須注意，無過濾的咖啡，如義式濃縮，反而比較容易讓膽固醇上升，因為咖啡油脂沒有被濾紙過濾掉。另外，最近哥本哈根學者發現，咖啡裡的多酚與牛奶的蛋白質結合後，抗發炎能力更強，也就是說，加點牛奶可能比喝黑咖啡更健康。

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