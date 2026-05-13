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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

4週低脂高碳、增加植物蛋白 65歲長者生理年齡下降最明顯

2026/05/13 15:04

日式定食與植物性食材示意圖。研究指出，降低脂肪攝取、提高植物性蛋白比例後，部分65歲以上長者在4週內出現生理年齡下降跡象。（圖取自photoAC）

日式定食與植物性食材示意圖。研究指出，降低脂肪攝取、提高植物性蛋白比例後，部分65歲以上長者在4週內出現生理年齡下降跡象。（圖取自photoAC）

〔編譯陳成良／綜合報導〕只調整4週飲食，部分高齡者的身體老化指標就出現變化。最新研究顯示，減少油脂攝取，或提高植物性蛋白質比例後，部分65歲以上長者的「生理年齡」出現下降跡象，其中以低脂、高碳水化合物飲食的改善最明顯。

根據科學新聞網站《Science Daily》報導，這項由澳洲雪梨大學研究團隊進行、刊登於國際老化研究權威期刊《Aging Cell》的研究，共納入104名65歲至75歲成年人，並依不同飲食方式分組，包括高脂低碳水、低脂高碳水，以及植物性蛋白比例較高等類型。

研究人員利用膽固醇、胰島素與發炎指數等20項生理指標，估算受試者的「生理年齡」，也就是身體實際老化程度，而非出生年齡。

研究發現，原本飲食型態與受試者平時習慣最接近的高脂飲食組，生理年齡幾乎沒有明顯變化；但另外3組則都出現改善。其中，以低脂、高碳水化合物飲食組的改善幅度最明顯。

少油與植物性蛋白質　成研究關注方向

研究顯示，降低脂肪攝取量，或減少動物性蛋白質比例、增加植物性蛋白質來源，與較佳的老化指標改善有關。不過研究並未主張完全不吃肉，而是認為飲食比例調整可能影響身體老化狀態。

研究團隊指出，即使年紀較大後才開始調整飲食，身體老化相關指標仍可能快速出現變化。不過，目前仍無法證明這些改變能真正延長壽命，或降低未來疾病風險。

研究人員也提醒，這項研究時間僅4週，且樣本規模有限，未來仍需更長時間與更大規模研究，才能確認效果是否能長期維持，以及是否適用於其他年齡層。

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