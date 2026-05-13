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台英續簽醫療合作協議 創新療法、癌症治理納重點

2026/05/13 14:57

健保署與英國NICE續簽合作協議，展開2026至2028年新階段醫療科技評估合作。（資料照）

健保署與英國NICE續簽合作協議，展開2026至2028年新階段醫療科技評估合作。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕健保署與英國NICE續簽合作協議，展開2026至2028年新階段醫療科技評估合作，聚焦創新療法評估、癌症數位治理、人才培育及社會觀點決策。政府也同步推動成立「國家醫療科技評估中心」，希望強化實證醫療決策與健保永續發展。

為強化台灣以科學實證為基礎的醫療決策模式，健保署與財團法人醫藥品查驗中心，在衛生福利部見證下，11日與英國National Institute for Health and Care Excellence（NICE）續簽合作協議，展開新一階段台英醫療科技評估（HTA）合作，未來將聚焦創新醫療評估、癌症數位治理、人才培育與導入社會觀點決策等4大方向。

NICE是全球最具代表性的醫療科技評估機構之一，以嚴謹、透明且強調實證導向聞名。台灣早在2023年5月、石崇良（現職為衛福部長）擔任健保署長期間，就已與NICE簽署合作協議，並陸續將英國經驗轉化為本土政策，包括參考英國「癌症藥品基金（Cancer Drugs Fund）」機制，推動台灣癌症新藥暫時性支付專款，兼顧病患新藥可近性與健保財務永續。

此外，政府也積極推動成立「國家醫療科技評估中心」行政法人，目前相關法案已送進立法院審議，希望建立更完整的醫療科技評估制度。

此次續簽合作協議，由健保署長陳亮妤代表簽署，規劃2026年至2028年3年合作重點。首先是強化創新醫療科技評估與給付制度，建立基因治療、細胞治療等高價創新療法的HTA評估架構，降低長期療效不確定性。

第二是推動癌症數位治理，雙方將分享癌症數位轉型經驗，並導入FHIR國際標準格式，加速健保事前審查流程，同時建立真實世界癌症治療效益評估機制。

第三則是培育專業人才與深化國際合作，透過教育訓練、專家交流及國際資訊網絡合作，提升台灣HTA專業能力；第四則是導入「社會觀點（Societal Perspective）」決策模式，強化醫療、長照與社會照護資源整合能力。

石崇良表示，未來透過推動成立國家醫療科技評估中心，並與國際頂尖HTA組織合作，可進一步強化以科學實證為基礎的衛福政策決策架構，落實「健康台灣」願景，也希望未來台灣能在亞太甚至全球HTA網絡中扮演重要角色。

陳亮妤則表示，持續與NICE合作，將有助於整合醫療科技評估、健保給付制度與醫療資訊數位化，提升醫療數據治理效率，讓健保資源配置更合理，同時兼顧全民健保永續發展。

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