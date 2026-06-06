林口長庚腸病毒宣導 配合端節習俗發放香包給兒童

林口長庚醫院進行腸病毒衛教宣導，還配合民俗發放香包。（長庚醫院提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕每年4至9月為腸病毒主要流行期，林口長庚進行衛教宣導會搭配端午節慶習俗，於兒童大樓門診區及兒童病房發放祝福香包，與來院孩童及家屬分享臨床案例，並結合幸運草兒童劇團衛教小劇場，西湖保衛戰：白蛇大戰腸病毒」，以及愛不囉嗦庇護商店闖關遊戲，加深孩童防疫觀念。

林口長庚兒童內科部醫師吳語芹說，近期曾有1歲9個月的孩子被診斷爲腸病毒感染，發病前兩天症狀輕微，第三天出現入睡後身體「驚嚇般抽動」，一小時高達5-6次，隨後伴隨噴射狀嘔吐與眼神渙散；送醫時心跳竟高達每分鐘160次，最後被確診為「腸病毒71型併發腦幹腦炎」，幸好把握住黃金72小時，在加護病房救治一週後平安出院，未留下後遺症。

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吳語芹表示，腸病毒最危險的是A71型，重症併發症通常在發病後2至7天（平均3天）出現，家長應密切觀察孩子是否出現「嗜睡、肌躍型抽搐（驚嚇般收縮）、持續嘔吐、呼吸心跳加快」等重症前兆；一旦發現，應立即送往重症醫院爭取黃金治療期。

由於腸病毒重症有致命風險，吳語芹也呼籲孩童及家長落實勤洗手，並以500ppm稀釋漂白水進行居家消毒，此外，孩童自費接種腸病毒A71型疫苗，早期接種並落實正確衛教，能有效降低重症風險，是守護孩子健康最有效的防線。

林口長庚醫院進行腸病毒衛教宣導，還配合民俗發放香包。（長庚醫院提供）

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