健康網》端午節體重最易失守 醫：掌握4原則避免血糖血壓飆高

西園醫院家醫科醫師蔡思盈表示，傳統肉粽熱量高，一顆約500至700大卡，儘量當成當餐的主食，最好別將肉粽當成主餐之外的點心。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕端午節將至，各式肉粽、甜粽及節慶美食紛紛上桌，香味讓人忍不住食指大動。西園醫院家醫科醫師蔡思盈指出，節慶期間往往是體重增加、血壓上升及血糖失控的高峰期，尤其三高患者更要提高警覺。想避免端午節後體重直線上升，可掌握份量控制、均衡飲食、避免過量糖分，與增加活動量等4原則，守住健康。

蔡思盈在西園醫院網站上表示，端午節是親友團聚的重要節日，這時是三高患者最容易失守的時刻。高熱量、高油脂、高糖及高鈉食物大量出現，若毫無節制地享用，可能導致體重增加，甚至讓血糖、血壓與血脂數值惡化。他建議，不妨從以下4大原則，守住自已的健康：

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●控制份量最重要

傳統肉粽包含糯米、肥肉、蛋黃等食材，一個熱量平均500-700大卡，幾乎等同成人1餐需攝取的熱量。若要吃1整顆，儘量當成當餐的主食，不可再多吃、或將肉粽當成主餐之外的點心。

●搭配蔬菜更均衡

肉粽澱粉量高、缺乏其他營養素，建議可額外搭配燙青菜，補足膳食纖維的需求。尤其，粽子本身已經過多重手續烹調，不要再額外淋上醬油膏、甜辣醬等調味料，避免過多的鹽分造成腎臟的負擔，且容易影響血壓。

●小心隱藏糖分陷阱

端午節時可能會有甜粽、甜糕餅等點心，切勿攝取過多，糖尿病患者尤其要注意精製糖與澱粉的份量絕不可超標，若想滿足口腹之慾，可與家人分食，淺嚐即止。拒絕含糖飲料、酒精等高熱量飲料，儘量以無糖茶、水等代替，才能在聚餐時避免額外攝取過多糖分。

●增加活動量

要吃就要動，民眾若額外攝取了高熱量點心之後，儘量搭配運動－快走、慢跑、打羽球、游泳、有氧體操等等，一次持續30分鐘以上，將額外攝取的熱量消耗掉，才能避免脂肪推積在身上。

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