關注高血壓風險 台灣原住民健康促進協會首辦健康講座

台灣原住民健康促進協會推動都市族人健康識能。（協會提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為提升都市原住民族健康識能，促進慢性疾病預防，台灣原住民健康促進協會將於明（7）日在南市永康區福山門基督長老教會舉辦「認識高血壓」健康講座，邀請台南新樓醫院內科病房護理長蘇琬茲擔任講師，帶領族人認識高血壓防治與健康管理的重要觀念。

台灣原住民健康促進協會理事長温純芳表示，根據協會近期於台南市進行的都市原住民族健康調查結果顯示，高血壓為族人最常見的慢性疾病之一。由於高血壓初期往往沒有明顯症狀，卻可能增加中風、心血管疾病及腎臟病等風險，因此被稱為「沉默的殺手」。許多民眾平時忙於工作與家庭照顧，容易忽略自身健康狀況，錯失早期預防與治療的機會。

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温純芳指出，近年來超過半數原住民族人口居住於都市地區，但都市原住民族健康需求長期缺乏完整資料與關注。協會成立源自於長期投入原住民族健康服務與研究的經驗，希望透過健康調查、健康教育及社區健康促進工作，讓都市原住民族健康需求的聲音被社會看見，並作為未來健康政策與服務規劃的重要參考。

這次講座也是台灣原住民健康促進協會成立後舉辦的首場健康促進活動，象徵協會正式展開都市原住民族健康促進工作。課程內容涵蓋高血壓危險因子、正確血壓量測方式、飲食控制、規律運動及健康生活習慣等實用知識，現場並提供免費血壓量測服務，協助民眾即時掌握健康狀況。

温純芳表示，健康不只是個人的事情，更關係到家庭幸福與族群未來。協會未來將持續結合教會、醫療院所及社區資源，推動更多符合族人需求的健康促進服務，陪伴都市原住民族建立健康生活型態，共同邁向健康平安的未來。

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