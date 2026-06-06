高溫恐加劇甲狀腺亢進症狀 醫籲留意心悸、脫水警訊

近期出現明顯怕熱、心跳加快、失眠、情緒不穩或容易疲勞等情況，應留意是否與甲狀腺功能變化有關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕高溫炎熱的天氣讓不少人出現汗流浹背、心浮氣躁等不適症狀。不過，對甲狀腺機能亢進患者而言，高溫帶來的不只是悶熱感，更可能使原有症狀進一步加劇。醫師提醒，甲狀腺亢進患者本就容易出現怕熱、多汗、心悸等情形，夏季若長時間曝曬或水分補充不足，恐增加脫水、中暑及熱衰竭風險。

翰鳴堂中醫診所中醫師周宗翰表示，甲狀腺主要負責調控人體新陳代謝，當甲狀腺激素分泌過多時，身體會長時間維持在高代謝狀態，因此患者常出現怕熱、多汗、心悸、手抖、情緒焦躁、失眠及體重下降等症狀。

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周宗翰指出，夏季氣溫升高後，人體需要消耗更多能量散熱，對甲狀腺亢進患者而言，就像原本高速運轉的引擎再被踩下油門，容易出現心跳加快、胸悶、疲倦及頭暈等不適。臨床上也有不少患者反映，夏天較容易煩躁、失眠，稍微活動就喘，甚至整天感覺心臟跳得特別快。

他表示，有些患者誤以為這些症狀只是天氣炎熱所致，未及時察覺甲狀腺功能波動，等到症狀加劇才就醫檢查。若本身已有甲狀腺疾病病史，更應提高警覺。

此外，甲狀腺亢進患者本身就容易流汗，若在高溫環境下長時間工作或運動，大量流失水分後，不僅可能造成脫水，也可能導致電解質失衡。當身體散熱功能失調時，中暑風險也會跟著上升。

周宗翰提醒，若出現持續心悸、頭暈、呼吸急促、全身無力，甚至意識不清等症狀，應盡速就醫，以免延誤治療。

從中醫觀點來看，甲狀腺亢進患者常屬「陰虛內熱」體質，容易出現口乾、心煩、失眠及潮熱等情況。夏季暑熱旺盛，容易使體內熱象更加明顯，進一步加重身體不適。

周宗翰表示，中醫治療除協助調整體質外，也會針對心悸、失眠、焦躁、多汗及疲勞等症狀進行調理，幫助身體恢復平衡。部分患者經過治療後，睡眠品質及情緒狀況改善，對高溫環境的耐受度也有所提升。

他建議，甲狀腺亢進患者夏季應避免長時間曝曬，尤其正中午高溫時段應減少戶外活動，並適量補充水分。民眾也應避免過量攝取冰品及冰飲，以免影響腸胃功能與身體調節能力。同時維持規律作息、避免熬夜，有助降低自律神經亢奮，減少心悸、焦慮與失眠等症狀惡化的機會。

周宗翰提醒，若近期出現明顯怕熱、心跳加快、失眠、情緒不穩或容易疲勞等情況，不應單純歸咎於天氣炎熱，應留意是否與甲狀腺功能變化有關，必要時盡早就醫檢查與追蹤。

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