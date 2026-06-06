自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

高溫恐加劇甲狀腺亢進症狀 醫籲留意心悸、脫水警訊

2026/06/06 08:48

近期出現明顯怕熱、心跳加快、失眠、情緒不穩或容易疲勞等情況，應留意是否與甲狀腺功能變化有關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

近期出現明顯怕熱、心跳加快、失眠、情緒不穩或容易疲勞等情況，應留意是否與甲狀腺功能變化有關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕高溫炎熱的天氣讓不少人出現汗流浹背、心浮氣躁等不適症狀。不過，對甲狀腺機能亢進患者而言，高溫帶來的不只是悶熱感，更可能使原有症狀進一步加劇。醫師提醒，甲狀腺亢進患者本就容易出現怕熱、多汗、心悸等情形，夏季若長時間曝曬或水分補充不足，恐增加脫水、中暑及熱衰竭風險。

翰鳴堂中醫診所中醫師周宗翰表示，甲狀腺主要負責調控人體新陳代謝，當甲狀腺激素分泌過多時，身體會長時間維持在高代謝狀態，因此患者常出現怕熱、多汗、心悸、手抖、情緒焦躁、失眠及體重下降等症狀。

周宗翰指出，夏季氣溫升高後，人體需要消耗更多能量散熱，對甲狀腺亢進患者而言，就像原本高速運轉的引擎再被踩下油門，容易出現心跳加快、胸悶、疲倦及頭暈等不適。臨床上也有不少患者反映，夏天較容易煩躁、失眠，稍微活動就喘，甚至整天感覺心臟跳得特別快。

他表示，有些患者誤以為這些症狀只是天氣炎熱所致，未及時察覺甲狀腺功能波動，等到症狀加劇才就醫檢查。若本身已有甲狀腺疾病病史，更應提高警覺。

此外，甲狀腺亢進患者本身就容易流汗，若在高溫環境下長時間工作或運動，大量流失水分後，不僅可能造成脫水，也可能導致電解質失衡。當身體散熱功能失調時，中暑風險也會跟著上升。

周宗翰提醒，若出現持續心悸、頭暈、呼吸急促、全身無力，甚至意識不清等症狀，應盡速就醫，以免延誤治療。

從中醫觀點來看，甲狀腺亢進患者常屬「陰虛內熱」體質，容易出現口乾、心煩、失眠及潮熱等情況。夏季暑熱旺盛，容易使體內熱象更加明顯，進一步加重身體不適。

周宗翰表示，中醫治療除協助調整體質外，也會針對心悸、失眠、焦躁、多汗及疲勞等症狀進行調理，幫助身體恢復平衡。部分患者經過治療後，睡眠品質及情緒狀況改善，對高溫環境的耐受度也有所提升。

他建議，甲狀腺亢進患者夏季應避免長時間曝曬，尤其正中午高溫時段應減少戶外活動，並適量補充水分。民眾也應避免過量攝取冰品及冰飲，以免影響腸胃功能與身體調節能力。同時維持規律作息、避免熬夜，有助降低自律神經亢奮，減少心悸、焦慮與失眠等症狀惡化的機會。

周宗翰提醒，若近期出現明顯怕熱、心跳加快、失眠、情緒不穩或容易疲勞等情況，不應單純歸咎於天氣炎熱，應留意是否與甲狀腺功能變化有關，必要時盡早就醫檢查與追蹤。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中