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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》癌後養病不只靠休息 研究：飆汗運動讓癌細胞少長29％

2026/06/06 11:10

恆新復健科診所醫師王思恒表示，研究指出，乳癌康復者進行1次45分鐘高強度間歇運動後，抽出的血清在實驗室中可讓三陰性乳癌細胞生長速度下降達29%；情境照。（圖取自freepik）

恆新復健科診所醫師王思恒表示，研究指出，乳癌康復者進行1次45分鐘高強度間歇運動後，抽出的血清在實驗室中可讓三陰性乳癌細胞生長速度下降達29%；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕乳癌治療後，只靠能靜養恢復嗎？對此，恆新復健科診所醫師王思恒表示，研究指出，乳癌康復者進行1次45分鐘運動後，抽出的血清在實驗室中可讓三陰性乳癌細胞生長速度下降。其中高強度間歇運動組在運動後30分鐘的結果，可使癌細胞生長減少達29%。不過，他也提醒，這是培養皿實驗，運動不能取代正規治療，癌友仍應依自身狀況量力而為，並與醫師討論後再開始訓練。

王思恒於臉書粉專發文指出，2025年發表於知名期刊《Breast Cancer Research and Treatment》的研究，研究團隊找來32位平均58歲的乳癌康復者（都已經完成手術、化療或放療至少4個月以上），受試者被隨機分成兩組，各做一次45分鐘運動，包括：

●重訓組：做8個動作，強度頗高（80% 1RM，每組5下，做5組）。

●HIIT組（高強度間歇）：衝刺30秒、休息30秒，7個循環為一輪，一共做4輪。

HIIT飆汗組運動後 癌細胞少長29%

研究人員分別在運動前、運動完當下、運動完30分鐘幫受試者抽血，接著將抽出來的血清滴進培養皿，裡面裝的是惡名昭彰的三陰性乳癌細胞。培養72小時後發現，重訓組的血清成功壓制癌細胞，運動完當下抽的血，癌細胞生長速度少了21%；30分鐘後抽的血，依舊少了19%；HIIT飆汗組運動完當下抽的血，癌細胞少長20%；過了30分鐘抽的血，抑制效果達29%。

肌肉釋放激素 提升易致癌細胞激素

王思恒說明，實驗特地挑這種最難搞的癌細胞，若能被運動後的血液壓制20-30%，也就代表運動時，身體真的釋放出某些「癌細胞超討厭的東西」。他解釋，運動時肌肉不只是在出力，其實還扮演了小型內分泌器官的角色，會把一堆「肌肉激素（myokines）」擠進血液裡。實驗也發現，4種與抑制癌細胞有關的激素均獲得提升。

專家推測，因為HIIT這種高強度間歇運動會讓腎上腺素瞬間狂飆，這套訊號直接啟動了肌肉的開關，把抗癌激素的分泌量打到最高點。所以，若以「一隻腳剛踏下跑步機，就把抗癌訊號補滿血液」的效率來說，HIIT真的略勝一籌。

運動只是輔助工具 切勿取代傳統醫療

不過，王思恒提醒，雖然研究很振奮人心，仍應理性看待，這是培養皿實驗，不等於「在人體內就一定能完全殺死癌細胞」。此外，手術、化療、放療、抗荷爾蒙治療才是抗癌的主力，常規治療絕對不能放，運動是「最強輔助」，但絕對不能取代正統醫療。治療中或剛治療完想開始運動的癌友，也務必先和主治醫師、復健科或運動醫學專家討論，切勿自行盲目狂練。

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