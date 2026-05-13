孕期別只躺著！規律運動有助順產 可降低妊娠糖尿病與高血壓

國健署呼籲孕媽咪規律運動，有助降低妊娠糖尿病與高血壓風險。（國健署提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕孕期不一定只能多休息，適度運動反而有助於媽媽與寶寶健康。國健署表示，規律運動可減輕懷孕期間腰痠背痛、水腫等不適，也能降低妊娠糖尿病與妊娠高血壓風險，甚至有助於順利生產，呼籲沒有運動習慣的孕媽咪可從日常活動開始增加活動量，已有運動習慣者則可持續維持，並鼓勵準爸爸一起參與，共同守護母嬰健康。

國健署長沈靜芬指出，對大多數健康且無併發症的孕婦而言，孕期運動是安全且有益的。孕媽咪可掌握「建立習慣、循序漸進、持續規律」3階段原則，依照懷孕週數與自身狀況調整運動方式。

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在懷孕初期，若平時沒有運動習慣，可先從增加日常活動量開始，例如爬樓梯取代搭電梯、短距離步行代替搭車，從每天5分鐘慢慢增加；若原本就有運動習慣，則可維持原有運動，但避免突然進行高強度或陌生訓練。同時也要注意運動環境安全與通風，避免在超過32°C的高溫或悶熱場所活動。

進入懷孕中期後，不適症狀通常會逐漸減緩，此時可依「時間、頻率、強度」3方向循序增加，例如從每天運動15分鐘逐步增加到30分鐘，或從每週3天增加至每天，但仍須隨時觀察身體狀況、量力而為。

至於懷孕後期，即使肚子變大，仍建議持續適度運動，有助維持體能、促進血液循環，也能減輕生產時的不適。不過若出現陰道出血、嚴重腹痛、規律宮縮或破水等情況，應立刻停止運動並就醫。

此次國健署也邀請物理治療師謝妮芸示範多項居家孕期運動，包括骨盆底肌訓練、核心與骨盆穩定訓練，以及靠牆半蹲等耐力訓練。其中骨盆底肌訓練有助預防尿失禁與漏尿，建議從懷孕初期就開始練習；核心與骨盆穩定訓練則可減緩腰痠背痛；靠牆半蹲則能提升生產時所需的體力與耐力。

謝妮芸也建議，準爸爸可一起參與運動與陪伴，不僅能增加孕媽咪安全感，也有助建立更親密的家庭互動。

沈靜芬表示，這次示範的居家運動簡單、低成本，也不受天氣限制，即使從零開始也能輕鬆入門。不過她也提醒，高危險妊娠者在開始運動前，務必先諮詢醫師意見；同時呼籲準爸爸成為孕媽咪最強後盾，協助注意運動環境安全、通風，以及適時補充水分與熱量。

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