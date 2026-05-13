上籃啪一聲軟腳！十字韌帶斷裂新術式 助壯男返球場

醫師表示十字韌帶斷裂新術式可助患者重返球場。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕運動時膝蓋突然聽到「啪」一聲，可能是前十字韌帶斷裂的警訊！28歲男子平時熱愛打籃球，半年前在一次切入上籃落地時不慎扭傷膝蓋，當場聽到清脆聲響後倒地。休息後腫脹雖逐漸消退，但只要快走或轉向就出現明顯「軟腳」與不穩定感，始終無法回到球場。

林男到新竹臺大分院就醫，經骨科部運動醫學專科王瀚潁醫師詳細檢查，並透過核磁共振（MRI）確認為前十字韌帶完全斷裂。考量病人年輕且希望重返運動場，醫療團隊安排「微創雙重懸吊雙束重建手術」。術後配合約半年復健，目前已能進行跑跳訓練，並逐步恢復對抗練習，正朝重返球場目標邁進。

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王瀚潁表示，前十字韌帶斷裂是常見的運動傷害之一，除了膝蓋腫脹與疼痛外，常伴隨膝關節不穩定與「軟腳」情形，對需要急停、轉向動作的籃球或足球運動族群影響特別大。傳統重建手術多採「單束重建」，主要恢復膝蓋前後穩定度，但在旋轉穩定性上仍有限。

人體前十字韌帶原本由「前內束」與「後外束」構成，若採用「雙束重建」並利用病人自身腿後肌腱進行重建，可更貼近人體原本解剖結構，提升膝關節旋轉穩定度。

再搭配「雙重懸吊技術」，透過微型金屬扣子固定裝置將重建韌帶固定於股骨與脛骨兩端，使移植肌腱可多次對摺，讓重建韌帶更粗、更強韌，有助年輕病人恢復膝關節穩定度並逐步重返運動場。

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