健康網》內臟脂肪不是少吃就能消 美網紅醫：8食物助攻燃脂、穩血糖

在美國執業的網紅醫師金里納指出，想減少內臟脂肪，除控制總熱量外，日常增加攝取8種正確食物，也能讓脂肪流失得更快，身體代謝變好；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕內臟脂肪不僅是多餘熱量，更可能和慢性發炎、胰島素阻抗、脂肪肝等代謝問題相關，健康影響甚鉅。在美國執業的網紅醫師金里納（Leonid Kim）指出，想減少內臟脂肪，除控制總熱量外，增加攝取正確食物，啟動特定的生化信號反應，不僅能讓脂肪流失得更快，也能讓身體代謝變好。他並分享8種有助燃脂的食物，透過飲食幫助降發炎、穩血糖與改善腸道健康，加速內臟脂肪瓦解。

瓦解內臟脂肪8大食物

金里納於YouTube頻道發表影音指出，內臟脂肪不僅是熱量的儲存，更是一種具備生物活性的組織，會對特定的生化信號產生反應。因此，日常飲食可透過攝取以下8種食物來啟動這些信號，讓減脂過程更快速、阻力更小。

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●核桃

核桃富含多元不飽和脂肪酸與纖維，研究顯示，即使不刻意限制熱量，攝取多元不飽和脂肪酸能有效減少內臟脂肪，Omega-3脂肪酸也能減緩內臟脂肪產生的發炎信號。當發炎降低，脂肪就更容易被分解。此外，核桃能增加飽足感荷爾蒙，有助降低食量。建議每日在沙拉、燕麥或優格中加入一小把核桃。

●黑巧克力

可可含量達85%的高濃度黑巧克力，富含黃烷醇等抗氧化劑，可改善胰島素敏感性並減少氧化壓力。臨床試驗發現，每日攝取少量高純度可可，能顯著降低體脂率與內臟脂肪，即使對於停經後婦女也具備顯著效果。不過，須注意黑巧克力熱量較高，且可能含有重金屬，應適量攝取。

●深海魚類

鮭魚、沙丁魚、鯖魚與鮪魚等，是減少內臟脂肪最穩定的食物來源。其富含的EPA與DHA能直接降低脂肪組織發炎情況，並改善肝臟脂肪堆積。由於肝臟是內臟脂肪代謝的守門員，當肝臟健康改善，內臟脂肪通常也會隨之減少。建議每週食用2至3次，沙丁魚更是方便且低汞的好選擇。

●青花椰苗

青花椰苗是花椰菜的幼苗，代謝活性極高。其關鍵成分為蘿蔔硫素，被認為可活化體內Nrf2 抗氧化防禦路徑，幫助細胞對抗氧化壓力，並降低發炎反應。更重要的是，在血糖偏高時，她能讓肝臟減緩葡萄糖的產出。青花椰苗所含蘿蔔硫素，比成熟花椰菜高出20到100倍，每日半杯生食即具作用。

●藍莓

藍莓富含多酚、花青素等營養素，由於內臟脂肪細胞代謝活躍，對於花青素發出的燃脂信號反應迅速。這些信號能抑制發炎路徑、促進益生菌生長，並加快脂肪分解與產熱。研究數據指出，攝取較多花青素的人，內臟脂肪比例平均降低9%。

●奇亞籽

奇亞籽富含可溶性纖維，能餵養腸道益生菌產生短鏈脂肪酸（如丁酸），進而改善胰島素敏感性。由於內臟脂肪對於腸道驅動的發炎非常敏感，因此，改善腸道健康能讓內臟脂肪消失。此外，奇亞籽還能穩定血糖並延緩消化，減少飢餓感。建議加入隔夜燕麥或優格中，且須記得補充水分。

●特級初榨橄欖油

橄欖油的高多酚含量能啟動關鍵代謝路徑，告訴身體「燃燒脂肪而非儲存」。這也解釋為什麼即使攝取熱量相同，攝取特級初榨橄欖油的人，往往比攝取大豆油的人有更好的減脂效果，因為食物的品質與類型會改變身體處理能量的方式。

●希臘優格

希臘優格具有高蛋白、低糖等特性，高蛋白能提升飽足感，並在重訓配合下，幫助維持肌肉量。另，優格中的益生菌則可支持腸道健康，降低內臟脂肪喜愛的慢性發炎環境。統計顯示，攝取較多優格的人，腹部肥胖機率降低約21%。

金里納強調，熱量赤字是減重基礎，但想減少內臟脂肪，關鍵在於改善身體的代謝環境。不妨將這8種食物納入日常飲食，並配合適當運動，透過改善發炎、提升胰島素敏感性與維持腸道健康，幫助身體更有效率地減少內臟脂肪。

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