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健康 > 杏林動態

為恭醫院慶護師節！加薪6.1％再砸24萬簽約金 機器人助陣留才

2026/05/12 10:34

為恭醫院慶護師節！加薪6.1%再砸24萬簽約金　機器人助陣留才。（院方提供）

為恭醫院慶護師節！加薪6.1%再砸24萬簽約金　機器人助陣留才。（院方提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕適逢5月12日國際護師節，苗栗為恭紀念醫院今（12）日舉辦慶祝活動，除了表揚優秀護理人員，更宣布一系列實質留才措施，院長李文源指出，在醫療環境艱困的當下，為恭醫院透過制度支持，讓去年新進護理人員留任率達到83%，整體離職率更僅有8.9%。

院方指出，首先為優化薪獎制度，加薪6.1%與高額簽約金，醫院自今（2026）年2月起已全面調整護理人員薪資6.1%，並同步優化簽約金制度，兩年期合約獎助金提升至12萬元，三年期合約獎助金提高至24萬。除了金錢激勵，院方也規劃5年內導入27台照護及搬運機器人，利用自動化設備分擔臨床體力負荷。

活動現場舉行了象徵專業傳承的「傳光儀式」，由護理部主任引領燭光傳遞，現場氛圍莊重。今年共表揚9位護理楷模，其中陳怡如護理長因長期推動母嬰親善與臨床品質改善，展現卓越的管理與專業能力，獲得高度肯定。此外，院方特別安排由病人票選出32位「親善天使」，透過服務對象的直接回饋，真實呈現護理人員在照護過程中的細膩觀察。

為恭醫院慶護師節！加薪6.1%再砸24萬簽約金　機器人助陣留才。（院方提供）

為恭醫院慶護師節！加薪6.1%再砸24萬簽約金　機器人助陣留才。（院方提供）

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