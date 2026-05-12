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健康網》春夏洋蔥正甜 醫曝紫、白吃法差很大 頂部收口是保存關鍵
〔健康頻道／綜合報導〕春夏交替時期，正是南部洋蔥的盛產期。農業部指出，此時的洋蔥肉質細緻、汁多味甜，辛辣感也較低，正是品嚐在地風味的好時機。
科博特診所院長劉博仁指出，洋蔥不僅富含槲皮素，有助抗發炎、保護心血管；硫化物、益生質、維生素C、鉀等成分，也具有解毒、保護血管、養腸道好菌等作用。
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農業部在臉書專頁分享，國產洋蔥可分為黃皮、紫皮與白皮三種，不只外觀不同，在風味上也各有特色，從辛香到清甜各有變化。劉博仁建議，紫洋蔥（紅洋蔥）含花青素，味道較辛辣，抗氧化力更強，適合生吃，保健效果好。白洋蔥則是味道較甜、較溫和，適合炒菜、燉煮。
農業部指出，挑洋蔥要掌握幾個原則，才能吃到「尚青」的洋蔥：
●外皮完整乾燥，沒有明顯損傷。
●拿起來有重量感，蔥球較充實、爽脆。
●按壓扎實，不會鬆軟。
●頂部收口乾燥，保存時間相對較長。
此外，很多人怕邊切洋蔥邊流淚，因為切開後會釋放含硫化合物，進而刺激眼睛，如果想減少刺激，可以試試以下方式：
●切之前先冷藏約30分鐘。
●切開後短暫泡冰水，降低刺激物揮發。
劉博仁則提醒，再好的食物也要適量，尤其腸胃比較敏感、容易胃食道逆流的人，生洋蔥不宜吃太多，建議可以多食用熟洋蔥；如果真想強化抗氧化，生洋蔥應適量食用。
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