健康網》教授吃潛艇堡竟嘴「壞了」 治療師揭這關節失衡了

有位教授因吃潛艇堡，造成顳顎關節錯位，嘴巴張不太開而無法上課，物理治療師許媁甯指出，可能這位教授早有顳顎關節不平衡問題，這次突然張大口或牽拉周邊組織受傷；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在Threads上有網友分享，一位教授因吃潛艇堡時張口過大，導致嘴巴「壞掉」無法張開，甚至得請病假無法授課。物理治療師許媁甯指出，這並非單純意外，很可能是該教授早有「顳顎關節（TMJ）不平衡」的問題，這次張大口只是壓垮駱駝的最後一根稻草。

這位教授提到服用肌肉鬆弛劑後有所改善，但許媁甯表示，藥物僅能緩解症狀，若不找出負荷源頭，問題仍會反覆發生。

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顳顎壓力 干擾進入深層睡眠

許媁甯在臉書專頁「許媁甯物理治療師」發文提醒，現代人壓力大，常在無意識中緊咬牙關，這不僅影響口腔，更會影響大腦健康。許多人睡了很久依然頭重腳輕，可能與顳顎壓力有關。

神經科學研究發現，大腦的淋巴排毒系統（Glymphatic system）主要在「深層睡眠」時運作。當顳顎關節因壓力過度緊繃（如夜間磨牙、緊咬），會導致神經系統持續處於高亢奮狀態，干擾進入深層睡眠的機會，使得大腦排毒效率大幅下降。

此外，顳顎與頸部筋膜的過度張力，也會物理性地影響頭頸部的血液與淋巴循環，讓代謝廢物難以順利排出。這也是為什麼許多長期受顳顎困擾的人，早起容易感到「腦霧」的原因。

3步驟找回中軸穩定 幫大腦「主動降壓」

許媁甯建議，日常可以透過改變「看世界」與「定位身體」的方式，透過神經反射來放鬆過勞的咬肌：

定位地基（舌頂上顎）：舌尖輕觸上顎（上排門牙後方凹處），讓上下排臼齒維持2-3mm的微小空隙。這能透過神經回饋放鬆咀嚼肌，並穩定身體中軸。

視覺放射（拓寬視野）：想像雙眼外側角（向太陽穴方向）慢慢拓寬。不要死盯著正前方的一個點，而是試著去察覺左右視野的最邊緣。這能調節自律神經，從「戰或逃」模式切換至放鬆模式。

橫向聯動（穩定核心）：當視線放寬、頸部後側壓力減輕時，試著觀察腹部兩側。妳會感受到一種向外撐開的「彈性穩定感」。這是因為神經系統感知到環境安全，讓橫膈膜與深層核心重新找回自然的動態穩定。

許媁甯提醒，若已出現明顯疼痛或張口受限，代表關節與軟組織可能已有受損，應尋求專業物理治療師進行病症評估與精準處理，才能真正從結構與神經控制上解決問題。

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