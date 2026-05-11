31歲OL上廁所滑手機痔瘡惡化 醫呼籲嗯嗯要「速戰速決」

澄清醫院大腸直腸科醫師邱錫雄呼籲，痔瘡患者應避免坐馬桶滑手機。（澄清醫院提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕西屯區31歲廖姓女上班族，多年飽受痔瘡困擾，廖女上廁所坐馬桶愛滑手機，生完第二胎後痔瘡病情加劇，先前接受傳統橡皮筋結紮手術仍未痊癒，直到由澄清醫院進行「雷射痔瘡消融術」才復原，大腸直腸科醫師邱錫雄呼籲，痔瘡患者應避免坐馬桶滑手機。

「上廁所最好速戰速決！」澄清醫院中港院區今天表示，不少痔瘡患者如廁有滑手機、看書、看報紙習慣，造成肛門血液回流變差，門診17、18歲年輕患者有增加趨勢，主因是長時間斷續用力解便，造成肛門靜脈充血導致靜脈曲張，就會讓痔瘡病況加劇。

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廖姓患者產後痔瘡病情加劇，初期因尷尬且害怕手術而拖延就醫，選擇傳統「痔瘡橡皮筋結紮手術」，廖女回憶，過程痛苦且恢復緩慢，讓她對後續治療感到恐懼，經澄清醫院進行雷射痔瘡消融手術，手術後僅請假3天，第4天就回公司上班，對生活及工作幾乎沒影響。

澄清醫院大腸直腸科主任邱錫雄，執行雷射痔瘡消融手術超過千例，邱錫雄醫師說，手術僅在肛門旁開一道0.2公分小傷口，用雷射光纖進行激光治療，將痔瘡細胞內水分蒸發，消融痔瘡內靜脈，截斷痔瘡患部血液供應，使痔瘡組織萎縮。

雷射痔瘡消融術（LHP）健保不給付，全額需自行負擔，費用因醫院等級、麻醉方式及使用耗材品牌有所不同，經術後門診檢查，廖女內外痔逐漸萎縮，術後不需繁瑣泡盆（溫水坐浴），自我照護非常方便。

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