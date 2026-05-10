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健康 > 心理精神

健康網》一句「媽煮給你吃」超催淚 醫曝5暖行動：比禮物更能修復親子情

2026/05/10 15:07

楊聰才診所院長楊聰財醫師指出，媽媽一句：「吃飽沒」這一句話，溫暖多少遊子的心。在母親節時，除了給媽媽儀式感外，5個具體行動更能融化媽咪心；圖為情境照。（圖取自freepik）

楊聰才診所院長楊聰財醫師指出，媽媽一句：「吃飽沒」這一句話，溫暖多少遊子的心。在母親節時，除了給媽媽儀式感外，5個具體行動更能融化媽咪心；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕媽媽一句：「吃飽沒」這一句話，溫暖多少遊子的心。楊聰才診所院長楊聰財醫師指出，「吃飯沒？想吃什麼，媽煮給你吃。」這簡單的問候，其實是生理層面最直觀的愛。

楊聰財在臉書專頁「楊聰才」發文分享，從生理醫學的角度看，母親的角色往往伴隨著長期的體力透支。在無數個清晨，當家人還在熟睡，媽媽已悄悄起身；在深夜裡，即便身體疲憊，仍要處理家中的瑣碎。這種對家人健康的極致關注，有時讓母親忽略了自己的身體。

楊聰才認為，「母親節」在心理學上，具有獨特的「情感修復」功能。在現代快節奏的社會中，家庭成員間常因忙碌而產生疏離，甚至因溝通不暢而留下遺憾。母親節的「儀式感」，無論是收到一束紅色的熱情康乃馨、一封手寫信，還是一次簡單的陪伴，這些都像是一座橋樑，讓平時難以啟齒的愛與歉意得以傳遞。他建議，在母親節送上花束之外，不妨嘗試5個更有「溫度」的行動：

●深度聆聽：
聽聽媽媽分享她的故事，不帶評判地支持她的想法。

●分擔家務：
主動解決那些讓她操心的瑣事，給她一個真正的「休息日」。

●健康關懷：
不只是問候，而是陪伴她散步、規劃營養餐點。

●創造回憶：
安排一次能觸動她內心的體驗活動，而非僅僅是物質贈予。

●真摯表達：
大聲說出那句媽媽最想聽的話，讓情感在空氣中流動。

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