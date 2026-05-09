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護理人力不足！陳自諒：台灣需投入更多資源 維持安全醫療

2026/05/09 17:06

「護病比」近來成為熱門話題，中醫大新竹附醫院長陳自諒認為，台灣需投入更多資源，維持安全醫療。（中醫大新竹附醫提供）

「護病比」近來成為熱門話題，中醫大新竹附醫院長陳自諒認為，台灣需投入更多資源，維持安全醫療。（中醫大新竹附醫提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「護病比」近來成為熱門話題，中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒認為，護病比真正牽涉的，不只是護理人員的工作環境，而是每一位台灣民眾未來住院時的安全。

陳自諒說，所謂「護病比」，是一位護理師同時需要照顧多少位病人。很多人以為護理工作只是打針、發藥、量血壓，但真正的護理，其實是24小時持續監測病人的變化。病人血壓下降、呼吸變快、尿量減少、意識改變、傷口出血，第一個發現異常的人，經常是第一線的護理師。

問題是，觀察需要時間，照護需要時間，思考與判斷更需要時間。當一位護理師同時需要照顧過多病人時，再認真、再有責任感的人，也會開始進入疲於奔命的狀態。工作不斷被打斷，病情觀察延遲，警訊容易被忽略，醫療錯誤風險也會隨之上升。護病比從來不是單純的勞資問題，而是病人安全問題。

陳自諒強調，許多國家早已把護病比視為醫療安全的重要指標。美國加州直接立法規定一般病房護病比為1:5、加護病房為1:2；日本則將護病比與健保給付連結，能維持高品質護理配置的醫院，政府給予較高支付；韓國近年也投入大量資源改善護理環境。

陳自諒說，在台灣，護理人員大量離職、年輕人不願進入臨床、資深護理師長期耗竭，導致很多醫院真正缺的不是病床，而是「有護理師能開的病床」。這也是為什麼近年急診壅塞、病房關床、加護病房滿床的情況越來越嚴重。但另一方面，台灣健保長期追求低成本、高效率、高可近性，在有限支付制度下，醫院同樣承受巨大經營壓力。

陳自諒說，一家醫院真正的安全，不在於有多少AI、多少機器手臂，而在於當病人開始惡化時，有沒有人能及時發現、有能力照顧他，有沒有人願意繼續留在第一線。他認為，護病比真正需要討論的，不是哪一個政黨的版本，也不是誰該被責怪，而是台灣未來願不願意投入更多資源，去維持一個安全且可持續的醫療體系。

中醫大新竹附醫院長陳自諒認為，護病比真正牽涉的，不只是護理人員的工作環境，而是每一位台灣民眾未來住院時的安全。（中醫大新竹附醫提供）

中醫大新竹附醫院長陳自諒認為，護病比真正牽涉的，不只是護理人員的工作環境，而是每一位台灣民眾未來住院時的安全。（中醫大新竹附醫提供）

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