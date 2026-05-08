螞蟻鑽眼緊咬眼皮不放 8歲童左眼劇痛哇哇叫

眼科醫師提醒眼睛不適儘快就醫，若有異物入侵由醫師取出可降低傷害。（洪啟庭提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄8歲小男童上個月在家睡午覺時，突然大叫左眼痛並在地上打滾，家長帶他到眼科診所檢查，驚見左眼下眼瞼有隻0.25公分長的螞蟻，由於男童臉上還黏有餅乾屑，醫師推測螞蟻是循著香味爬到男童臉上並入侵眼睛 ，幸經治療後無大礙！

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭指出，入侵男童左眼時，因利用顎部咬眼皮，嘗試進入眼內，因此引起異物感與疼痛撕裂感，就醫檢查其為台灣常見的小黃家蟻，因螞蟻仍然活著，其顎部的口器緊住男童的下眼皮皮膚和睫毛，不易取出，幸好螞蟻拔河2分鐘後逐漸死亡，經以眼科小鑷子將其取下才解除危機。

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洪啟庭表示，男童左眼被螞蟻咬後，下瞼結膜明顯充血，翻開上眼皮也發現球結膜與結膜穹窿有毒性反應，眼眶旁也有小紅疹和搔癢感，主要是與螞蟻的生物鹼及分泌的少數蟻酸有關，經冰敷及眼藥水治療3天後，症狀均獲改善。

由於梅雨季及夏日也是螞蟻的活躍期，洪啟庭提醒，螞蟻的生物鹼會引起紅腫、疼痛、發癢或灼熱感 等局部反應，但亦有蕁麻疹過敏或引發氣喘等風險，應避免螞蟻孳生，若有眼睛不適、黃物入侵應及早至眼科處理，以降低傷害。

男童就醫時小黃家蟻還活著，與眼科醫師拔河2分鐘後死亡，醫師才得以將其取出。（洪啟庭提供）

8歲男童左眼劇痛，就醫發現被1隻0.25公分長的小黃家蟻緊眼眼皮不放。（洪啟庭提供）

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