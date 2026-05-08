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健康網》長壽運動排行出爐！ 慢跑不是冠軍 研究揭1運動多活9.7年
〔健康頻道／綜合報導〕現代人為追求健康、長壽，經常選擇慢跑運動。對此，永越健康管理中心主治醫師唐雲華表示，根據國外1項追蹤長達25年的研究指出，最強的長壽運動其實是網球，平均可延壽9.7年，其次為羽球6.2年。至於許多人選擇的慢跑，則僅排入後段班。他分析，不同運動的續命CP值不同，尤其拍類運動具有天然高強度間歇訓練等3特質，因此有助抗老、抗壓又護腦。
研究：最強長壽運動是網球
唐雲華於臉書粉專「唐雲華醫師 健康逆齡Go」發文分享，許多人問他：「我每天在跑步機上跑得滿頭大汗，應該很養生吧？」其實，並非所有運動的續命CP值都一樣。根據《梅奧診所學報》（Mayo Clinic Proceedings）1項追蹤長達25年、受試者超過8,500人的權威研究顯示，最強的長壽運動既不是慢跑，也不是游泳，而是網球。
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唐雲華表示，該研究列出的運動續命（預期壽命加值）排行榜，名次依序為：1.網球+ 9.7年；2.羽球+ 6.2年；3.足球+ 4.7年；4.騎單車+ 3.7年；5.慢跑+ 3.2年。讓人意外的是，大家最熟悉的慢跑，竟然只在榜單後段班。
網球續命CP值最高3真相
同樣是流汗，為什麼項網球運動能讓人多活9.7年？唐雲華分析，拍類運動之所以最強的3個核心真相，包括：
●天然的 HIIT（高強度間歇訓練）：球場上的瞬間衝刺、急停、揮拍，這種動靜結合的模式，比起規律的慢跑，更能極大化的強化心血管功能與核心肌群，也就是精準抗老。
●幫大腦做抗老體操：快速來回的球類，必須在不到1秒的時間內判斷球速、旋轉與落點。這種神經系統的反應訓練，能高度活化前額葉，預防認知功能退化。
●最強的抗壓處方：研究指出，團體運動的效益完勝單人運動。與球友在場上的互動、擊掌、甚至是互虧大笑，釋放出的多巴胺與催產素，是任何補品都換不來的「情緒疫苗」。
唐雲華建議，如果覺得網球門檻太高，推薦從台灣普及度最高的羽球、皮克球（Pickleball）開始，門檻更低、趣味性極高，同樣能享受拍類運動帶來的長壽紅利。別再一個人孤單地數卡路里，不妨約上三五好友，抓起球拍來一場大汗淋漓的續命大賽。
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