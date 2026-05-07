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健康網》憂心孩子帶海洋性貧血 醫：建議做這檢查

2026/05/07 20:58

健康網》憂心孩子帶海洋性貧血 醫：建議做這檢查

有網友提出自己的檢查結果，詢問孩子是否可能帶有海洋性貧血。婦產科醫師蘇怡寧表示，與其反覆抽血反覆解讀邊緣值反覆擔心，夫妻兩個人可以做一次基因檢測解答。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示自己被一位女網友詢問，自己的MCV 75 Hb 11 ferritin 136 正常 電泳初步排除 beta 型，而先生 MCV 60 RBC 7.68 電泳確診 beta thalassemia。

這位網友直接詢問，「這樣需要做基因檢測嗎？不同型的地中海貧血，理論上不會生出重症寶寶吧？」蘇怡寧提醒，與其推測不如直接做一次基因檢測。因為血紅素電泳有它的極限。

蘇怡寧說明，電泳可以幫忙抓 beta 型，但對 alpha 型常常看不出來。alpha thalassemia 的帶因者，電泳通常是正常的，這是教科書等級的事實。只是這點很多人不知道。

有固定比例的人 是 alpha 加上 beta 同時帶因，這種複合型光靠電泳是判斷不出來的。台灣自己的研究就講得很清楚，單純用 MCV 當篩檢標準，會漏掉 33.8% 的 alpha 帶因者，和 12.5% 的 beta 帶因者，大約三分之一。

所以太太電泳正常先生 beta 帶因理論上不會生重症，這個推論的前提，是太太真的什麼都沒帶。但這個前提電泳沒辦法幫你保證，只有基因診斷可以

蘇怡寧良心建議，備孕或是懷孕初期遇到這個問題，與其反覆抽血反覆解讀邊緣值反覆擔心，不如夫妻兩個人一起做一次基因檢測，把答案一次拿到手，在這件事情上真的不需要把簡單的事情複雜化。

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