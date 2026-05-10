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健康網》孩子吃「剝皮」炸雞難預防性早熟 醫提3問題

2026/05/10 18:50

健康網》孩子吃「剝皮」炸雞難預防性早熟 醫提3問題

很多人認為只要給孩子吃沒有外皮的炸雞，可預防性早熟；關心診所小兒遺傳主治醫師梁盛賓提醒，炸雞的風險不只在雞皮。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕把炸雞皮剝掉，就能預防孩子性早熟嗎？關心診所小兒遺傳主治醫師梁盛賓在臉書粉專「大花醫師-梁盛賓 激發孩子的生長動能」表示，很多家長擔心孩子性早熟，所以吃炸雞時會特別把皮剝掉，覺得這樣比較安全。梁盛賓提醒，炸雞的風險不只在雞皮，剝皮有幫助，但不夠。

梁盛賓表示，去皮確實可以減少部分脂肪和熱量；例如雞胸去皮後，脂肪可以從約 5.2 克降到 1.7 克；雞腿去皮後，脂肪也能從約 12.9 克降到 7.1 克。所以剝皮不是完全沒用，但解決不了油炸本身的問題。

第一個問題：脂肪已經滲進肉裡。炸雞經過高溫油炸，油脂不只停留在表皮，也會滲進肉裡。就算把皮剝掉，吃進去的脂肪和熱量，還是比蒸煮、烤雞、氣炸高很多。孩子體脂越高，瘦素訊號越容易被推高，也可能讓青春期啟動得更早。

第二個問題：環境荷爾蒙喜歡躲在脂肪裡。雞皮本身就是脂肪比較多的地方，而許多環境荷爾蒙屬於脂溶性物質，容易累積在脂肪中。剝皮可以減少一部分，但如果油脂已經滲入肉裡，問題就不是「把皮拿掉」這麼簡單。

第三個問題：高溫反覆油炸。炸雞最麻煩的地方，其實是烹調方式。高溫油炸、反覆用油，可能產生劣化油脂與氧化物質，對正在發育的孩子來說，都是額外負擔。

梁盛賓強調，這些問題，不是剝皮就能一起剝掉。所以真正該修正的不是皮，而是烹調方式。從健康角度來看，雞肉的烹調方式可以這樣排序。

蒸煮、水煮：脂肪和熱量最低。

氣炸：脂肪較低，也接近油炸口感。

烤製：脂肪中等，風味也好。

壓力油炸：比傳統油炸稍好。

傳統油炸：脂肪和熱量最高。

白斬雞、氣炸雞、烤雞，同樣都是雞肉。但少了反覆高溫油炸，也少了劣化油脂的問題。梁盛賓表示，別再只糾結炸雞要不要剝皮，剝皮有差，但不是答案。真正能降低孩子發育風險的做法，是減少傳統油炸，改成蒸煮、氣炸或烤的雞肉。

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