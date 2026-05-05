健康網》AI、腸道菌、免疫調控超吸睛 陽明交大團隊DDW奪4傑出海報獎

陽明交通大學醫學院生理學科暨研究所團隊在美國消化疾病週（DDW） 科學會議，獲得4篇傑出海報獎，顯示研究品質與創新性獲得國際高度肯定。（國立陽明交通大學醫學院生理學科暨研究所團隊提供）

〔健康頻道／綜合報導〕美國芝加哥舉行的美國消化疾病週（DDW） 科學會議，國立陽明交通大學醫學院生理學科暨研究所團隊，展現台灣在Gut-Liver axis與微菌叢研究的堅強實力，更一舉榮獲4篇傑出海報獎，顯示研究品質與創新性獲得國際高度肯定。

美國消化疾病週是由美國四大權威學會聯合主辦，包括美國消化醫學會（AGA）、美國肝病研究學會（AASLD）、美國胃腸內視鏡學會（ASGE）以及美國消化道外科醫學會（SSAT），每年吸引來自世界各地的臨床醫師與研究學者齊聚，交流最新醫學發展。

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國立陽明交通大學生理學研究所及微菌叢核心設施副主任吳莉玲指出，這場國際盛會集合全球胃腸病學、肝病學、內視鏡檢查和胃腸外科領域醫師和科學家。本次大會聚焦腸道菌相（microbiome）、腸肝軸（Gut-Liver axis）、人工智慧（AI）應用、精準醫療及消化道癌症等前沿領域。從AI輔助診斷、腸道菌相調控，到肝病與代謝疾病的機制研究，顯示現代消化醫學正快速邁向跨領域整合與轉譯應用的新時代。

陽明交通大學醫學院生理學科暨研究所博士班高義筑，從全球眾多投稿中脫穎而出，榮獲Top 5%優秀摘要。（國立陽明交通大學醫學院生理學科暨研究所團隊提供）

其中，陽明交通大學醫學院生理學科暨研究所博士班高義筑醫師，從全球眾多投稿中脫穎而出，榮獲Top 5%優秀摘要，並獲選進行口頭報告（Oral Presentation），成功站上世界級學術舞台。他的研究，聚焦於CRISPR/Cas9工程化TLR4訊號缺陷在B型肝炎相關肝缺血再灌流損傷中的作用機制，探討其如何透過調控先天免疫反應、促進病毒清除並維持多器官穩定。研究整合基因工程、腸道菌相與免疫代謝觀點，具高度創新性與臨床轉譯潛力。另外，還有傑出海報獎─周靖原、黃柏竣、鄭茹憶等人。

吳莉玲表示，本次美國消化疾病週議程顯示腸道菌相、AI與免疫調控將是未來醫學發展的關鍵方向。特別是腸肝軸研究，已逐漸成為理解代謝疾病、肝病與癌症的重要核心機制。

陽明交通大學醫學院生理學科暨研究所團隊在本次大會，獲得4篇傑出海報獎，顯示研究品質與創新性獲得國際高度肯定。（國立陽明交通大學醫學院生理學科暨研究所團隊提供）

本次大會展現出難治性潰瘍性結腸炎治療進展，像是腸躁症、介入性胃腸病學、發炎性腸道疾病、小腸細菌過度生長、肝病等。醫學研究副教授塔林．哈里圖尼安斯（Talin Haritunians）博士公布一項研究結果，發現發炎性腸道疾病 （IBD）患者具有與心血管疾病風險增加相關的獨特基因變異，而這種風險與傳統風險因素無關。

國立陽明交通大學研究團隊於DDW 2026的優異表現，不僅展現台灣在消化醫學與微菌叢研究的國際競爭力，也凸顯我國在培育高階醫學研究人才上的豐碩成果，持續在全球消化醫學舞台上發光發熱。

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