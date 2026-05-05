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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》打胰島素疼痛有解 衛教師教5技巧減痛更安全

2026/05/05 19:06

大業診所糖尿病衛教師陳怡禎提醒，注射部位要輪替，避免同一位置反覆注射造成硬塊，影響吸收；圖為情境照。（圖取自freepik）

大業診所糖尿病衛教師陳怡禎提醒，注射部位要輪替，避免同一位置反覆注射造成硬塊，影響吸收；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多糖尿病患者一聽到要打胰島素，由於擔心可能傷腎而心生抗拒。大業診所糖尿病衛教師陳怡禎指出，胰島素是控糖穩定，且效果最直接的治療之一，不會傷腎。只要搭配正確施打方式、規律監測血糖與飲食運動管理，就能安全有效控制血糖。

很多人一聽到「要打胰島素」，第一反應是抗拒與害怕。陳怡禎在臉書專頁「大業診所」發文分享，胰島素不會傷腎，只要觀念正確、使用得當，控糖沒有想像中困難。施打胰島素的主要優點是精準控制血糖，並透過「讓胰臟休息」來延緩病情惡化，它是目前降血糖效果最強、最直接的藥物，且對於身體的器官負擔相對較小。

胰島素是什麼？陳怡禎表示，胰島素是由胰臟分泌的荷爾蒙，負責讓血液中的葡萄糖進入細胞，提供能量。當身體分泌不足或作用變差時，就需要透過外來胰島素來幫忙控制血糖。臨床上常見胰島素類型包括：速效型（餐前施打，控制飯後血糖）、中效型、長效型（穩定全天基礎血糖），以及可同時兼顧餐後與空腹血糖的預混型。

正確施打與預防低血糖

陳怡禎提醒，注射部位要輪替，避免同一位置反覆注射造成硬塊，影響吸收。常見部位包括腹部、手臂外側、大腿外側及臀部。減少疼痛小技巧，包括了胰島素回溫後再注射、酒精完全乾燥再施打、保持肌肉放鬆、下針快速保持角度約90度，與針頭一次性使用等。

陳怡禎提到，胰島素劑量與施打時間須依醫囑調整，速效型與預混型通常需餐前施打，長效型則固定時間使用。保存方面，未開封需冷藏於2-8°C，開封後可置於室溫陰涼處，並避免高溫與日曬，外出記得使用保冰袋。

陳怡禎表示，低血糖是使用胰島素時需特別留意的情況，常見症狀包括心悸、冒汗、手抖、頭暈與飢餓感，嚴重時可能昏迷。處理原則為立即補充約15克糖分，如100至120毫升果汁或方糖3–5顆，15分鐘後再測血糖，必要時重複補充。

陳怡禎總結，除了藥物治療，日常生活管理同樣重要，包括規律監測血糖、三餐定時定量、適度運動，以及外出攜帶胰島素、血糖機，與糖分補充品，以降低風險。

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