健康網》少吃還是很難瘦 營養師揭1營養素：啟動天然瘦瘦針

營養師劉學民提醒，想控制體重，除了控制熱量外，也要吃夠膳食纖維，不只能幫助排便，還能增加飽足感、穩定血糖；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕減重時，很多人都以為只要少吃就會瘦，卻常常餓到受不了，最後反而大吃一頓，體重又回彈，陷入惡性循環。營養師劉學民提醒，想控制體重，除了控制熱量外，也要吃夠膳食纖維，因為膳食纖維不只是幫助排便，還能增加飽足感、穩定血糖，甚至可刺激腸道分泌腸泌素，如同自己分泌天然瘦瘦針，也是減肥飲食中容易被忽略的關鍵。

膳食纖維控制體重3關鍵

劉學民於臉書粉專「營養師Couple食記」發文表示，纖維能幫助體重控制的原因，在於它在體內扮演3個關鍵角色：

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●腸道裡的「熱量血糖減速帶」：膳食纖維（尤其水溶性纖維）會形成黏稠的凝膠，像是在腸道鋪了減速帶，讓糖分吸收變慢。血糖穩定，胰島素就不會亂衝，自然能幫助脂肪代謝。

●啟動大腦的「飽足開關」：高纖維食物通常質地較韌，需要更多咀嚼。當反覆咀嚼時，口腔感受器會不斷向大腦的飽食中樞發送信號。簡單來說，「多咬幾口」就是在幫大腦大吃特吃的行為踩剎車，讓你在還沒吃進過多熱量前，就先感到飽足。

●啟動體內「天然瘦瘦針」：膳食纖維被腸道益生菌發酵後，會產生短鏈脂肪酸（SCFAs）。這些短鏈脂肪酸會刺激腸道分泌腸泌素 （ GLP-1 ），這項作用與現在很夯的「瘦瘦針」相關，「瘦瘦針」其實也就是GLP-1促效劑，主要就是模擬這項激素的作用。

補充膳食纖維飲食6技巧

因此，劉學民說，吃夠纖維就是靠自己分泌天然的GLP-1，告訴大腦「我飽了」，並延緩胃排空的速度，讓飽足感更持久。所以，膳食纖維也是減重的重要好夥伴。至於膳食纖維該怎麼補？他建議掌握以下6個飲食小技巧，包括：

●多選需要咬的澱粉：把白米飯換成地瓜、玉米或糙米。

●自助餐飲食要訣：3個菜格都選各式葉菜、菇類、芽菜等蔬菜。

●麵食店這樣吃：水餃、湯麵一定要多點一份燙青菜，不加肉燥。

●超商族這樣挑：生菜沙拉盒+1顆茶葉蛋+無糖豆漿。

●滷味攤別亂夾：玉米筍、葉菜+豆腐、豆干、滷蛋（蛋白質） +蒟蒻絲。

●火鍋店先吃菜：先吃掉2盤菜，用高纖蔬菜佔據胃部空間，並透過咀嚼給大腦訊號，最後才吃肉和澱粉。

劉學民強調，減肥時，切記膳食纖維就是你最好的盟友，它能讓你嘴巴動得多，肚子瘦得快。

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