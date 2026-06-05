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勤洗手防腸病毒 幼生化身小老師授教育部長正確洗手方式

2026/06/05 14:20

板橋幼兒園師生示範正確洗手步驟，防治腸病毒。（記者黃子暘攝）

板橋幼兒園師生示範正確洗手步驟，防治腸病毒。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕夏季是腸病毒好發期，教育部長鄭英耀、教育部國民及學前教育署副署長曾淑慧與新北市教育局長張明文今（5）日赴新北市立板橋幼兒園、鄭英耀進行腸病毒宣導及幼兒園教學環境參觀。鄭英耀也叮囑幼生用餐、如廁、使用遊樂器材完畢後勤洗手，一起保護健康，生病時就在家中休息。

視察現場，教師透過活潑情境劇、問答互動宣導洗手時機與「內外夾弓大立腕」洗手方式，幼生也化身「小老師」，帶著鄭英耀等人實際執行一次正確洗手步驟，可愛又專業的模樣讓在場大人忍不住稱讚連連。

張明文指出，新北市各幼兒園平日均定期辦理環境清潔及消毒，常態以500ppm漂白水針對桌椅、門把、玩具、教具及公共空間等加強清消，並於日常作息及課程中，透過洗手口訣、實作練習及生活提醒，協助幼生建立正確洗手習慣。

如果不幸有幼生確診腸病毒，教育局表示，園方即時加強清潔消毒防治，並關心同班幼生健康狀況，同時提醒家長落實「生病不上學」原則，降低交叉感染風險；若非高風險區同一班級一週內有2名以上幼生確診腸病毒，將依規定取得半數以上家長同意後辦理停課，並報教育局核備，停課期間，園方會持續加強消毒，並每日追蹤關懷生病幼生狀況，提醒家長注意居家清潔、保持通風、避免出入人潮擁擠場所及落實正確洗手。

教育局補充，市府會持續與各幼兒園合作，落實腸病毒防治、通報、停課、消毒及親師溝通作業，並將防疫觀念融入日常生活教育。

板橋幼兒園師生示範正確洗手步驟，防治腸病毒，幼生也化身「小老師」，帶著鄭英耀等人實際執行一次正確洗手步驟。（記者黃子暘攝）

板橋幼兒園師生示範正確洗手步驟，防治腸病毒，幼生也化身「小老師」，帶著鄭英耀等人實際執行一次正確洗手步驟。（記者黃子暘攝）

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