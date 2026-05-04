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透視腸道菌》腸炎加劇合併焦慮、憂鬱 1雌激素受體可望有解

2026/05/04 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

越來越多研究顯示，腸道發炎不只影響消化，還可能牽動情緒與大腦。發炎性腸道疾病（IBD）患者常合併焦慮或憂鬱，但這兩者之間的分子連結並不清楚。有趣的是，女性荷爾蒙雌激素的一種受體──雌激素受體β（ERβ），似乎是重要的關鍵。

研究團隊使用基因工程小鼠，讓牠們缺乏ERβ，再給予化學物質DSS誘導腸炎，觀察腸道發炎、腸道菌群與焦慮行為的變化。他們進一步檢測下丘腦-腦下垂體-腎上腺（HPA）軸的活性，並利用RNA定序尋找相關分子靶點。最後，透過「共養實驗」（把不同基因型的小鼠養在一起，讓牠們共享腸道菌）來驗證腸道菌在其中的作用。研究發現：缺乏ERβ的小鼠在DSS誘導下，腸道菌多樣性（α、β diversity）明顯改變，腸炎症狀更嚴重，且出現焦慮樣行為。這些小鼠同時表現出HPA軸過度活化，與腸炎惡化和焦慮表型相關。RNA定序顯示，ErbB4可能是ERβ調控HPA軸的下游靶點。當缺乏 ERβ 的小鼠與野生型小鼠同住，野生型小鼠也因腸道菌改變而變得更容易出現腸炎加劇與焦慮行為。這些結果顯示，ERβ不僅能保護腸道免於過度發炎，還能減少與腸炎相關的焦慮行為。它的作用不只是局限在腸道，而是透過腸道菌調控腸腦軸，影響神經內分泌系統（HPA 軸）的運作。這讓我們更清楚 IBD 患者為什麼常合併心理症狀，也提示 ERβ 可能是治療 IBD 與焦慮的潛在藥物靶點。

這項研究再次提醒我們：腸道與大腦密不可分。腸道菌的平衡不僅關係到消化與免疫，也可能左右情緒和壓力反應。對一般人來說，保持腸道健康─例如均衡飲食、多攝取膳食纖維、適度補充益生菌─不只是保護腸胃，可能還能幫助調節心理健康。未來治療IBD，可能不再只有抗發炎藥物，還會考慮結合荷爾蒙路徑（ERβ）、腸道菌調控，以及腸腦軸介入。或許某一天，治療腸炎和焦慮，可以透過「養好腸道菌 × 激活 ERβ」雙重策略來完成。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

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