健康網》醫揭秘5大重金屬高風險食物 護腎5招可避雷

醫師洪永祥指出，大型魚類例如旗魚、鮪魚等為重金屬高風險食物，不妨以鯖魚、秋刀魚等小型魚取代，避開魚皮與內臟；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你每天吃的食物，可能正悄悄傷腎！洪永祥診所院長洪永祥指出，包括大型深海魚、內臟、帶殼海鮮、來源不明稻米與加工食品在內的「5大重金屬高風險食物」，若長期攝取，恐讓重金屬在體內累積，即使沒有症狀，也可能導致腎功能逐步流失。他提醒，避免長期單一飲食來源、採取多樣化飲食，並增加膳食纖維、補充水分與攝取抗氧化蔬果，有助降低重金屬在體內累積風險。

洪永祥在臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，一名64歲男子為例，平日體力良好，僅有輕微高血壓，卻在健檢中發現腎功能下降至中度慢性腎病，檢測更顯示體內砷濃度超標6倍，並合併鉛累積。經追查，病患天天吃海鮮，餐桌上滿是新鮮魚貨：海魚、蝦蟹、帶殼海鮮。就醫後經半年調整飲食、避免污染來源並接受治療後，腎功能才逐步回升，所幸避免了洗腎的危機。

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洪永祥說明，常見傷腎的重金屬包括鉛、鎘、汞與砷，具生物累積性，排出速度遠不及攝取速度，長期下來易造成腎小管損傷、慢性腎炎。根據2024-2025 年衛福部食藥署最新衛生標準，民眾最該警惕的5大類食物：

1.大型深海魚類，旗魚、鮪魚、鯊魚及油魚等長壽掠食性大魚，處於食物鏈頂端。根據生物放大作用，牠們體內的甲基汞濃度可能比海水高出數萬倍。甲基汞具強烈腎毒性，會直接攻擊腎小球。不妨以鯖魚、秋刀魚等小型魚取代，避開魚皮與內臟。

2.禽畜內臟類，「吃腰子補腎」是巨大的誤區。腎臟與肝臟是動物代謝毒素的器官。鎘在人體半衰期長達30年，長期攝取會造成近端腎小管功能障礙。

3.帶殼水產與蟹膏龍蝦膏，扇貝、生蠔與蟹膏這些生物透過過濾海水獲取營養，同時也將海水中的鎘與砷濃縮在腺體中。研究指出，蟹膏（生殖腺與肝胰臟）的重金屬含量往往是蟹肉的數十倍。

4.來源不明的稻米與穀物，稻米對鎘的吸附力極強。若種植在受工業廢水汙染的土地，就會產出「鎘米」。長期食用超標米會引發「痛痛病」，導致嚴重的蛋白尿與骨質流失。最好購買具產銷履歷的品牌米，並定期輪換不同產地的米糧。

5.色彩鮮豔的加工食品，某些非法添加的工業色素或廉價蜜餞、糖果，其染料中可能含有高含量的鉛。鉛會造成慢性腎間質纖維化，對於發育中的兒童腎臟傷害尤為顯著。

洪永祥建議，避免長期單一飲食來源，改採多樣化飲食分散風險，並增加膳食纖維攝取，有助減少腸道吸收重金屬。同時補充水分、攝取富含抗氧化營養素的蔬果，也有助降低體內氧化壓力。

此外，黑木耳與地瓜，豐富的纖維能像吸塵器在腸道吸附重金屬；南瓜與蘋果其中的果膠，能結合重金屬並隨糞便排出；大蒜、洋蔥等含硫食材，有助身體解毒機制運作；益生菌亦可能降低腸道吸收率。

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