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健康網》林逸欣母：「你一定要陪我」催淚 醫曝：別錯過臨終前「這5件事」

2026/05/02 16:53

音樂才女林逸欣的父親林春銘不敵攝護腺癌離世，一家人一路走來溫馨相處，常是網友熱議的焦點。身心科醫師王紹丞指出，在最後時分能做到，「我有被愛過，我也有好好告別」，不枉此生。（取自林逸欣IG）

音樂才女林逸欣的父親林春銘不敵攝護腺癌離世，一家人一路走來溫馨相處，常是網友熱議的焦點。身心科醫師王紹丞指出，在最後時分能做到，「我有被愛過，我也有好好告別」，不枉此生。（取自林逸欣IG）

〔健康頻道／綜合報導〕音樂才女林逸欣的父親林春銘不敵攝護腺癌離世，一家人溫馨相處、抗癌的影片，媽媽那句「你要一直陪我」一直在社群上流傳、催淚。身心科醫師王紹丞指出，當一個人病重，真正困難的，往往不只是身體的痛，而是「還有什麼沒說完、沒安排好、沒來得及放下」。

林逸欣在社群上分享，去（2025）年底母親生日，她特別安排帝王蟹到府服務為媽媽慶生的影片，網友也紛紛分享與回應：「看到媽媽說：『你一定要陪我』，我哭到不行」。王紹丞表示，從身心科角度看，面對生命末期，病人和家屬最需要的，常常不是一句「要堅強」，而是多一點可說出口的真話，少一點來不及。

王紹丞引述英國保健署（NHS）把臨終照護定義為，幫助一個人在生命最後幾個月或幾年裡，盡可能活得好、死得有尊嚴，同時也照顧家屬與重要他人的需要。也就是說，這件事從來不是「只處理病」，而是處理人、關係、告別與遺憾。

王紹丞認為，要先有一個很重要的觀念，「放下，不等於不愛；放下，也不等於放棄治療」，趁著病人還有體力與意識，他最建議做的5件事：

●把想說的話，盡量說清楚：
不是每個人都要講得很煽情，有時候一句「謝謝你」、「對不起」、「我愛你」、「你不用再內疚了」，就能減少家屬往後很多年的自責。研究指出，臨終溝通能幫病人表達最後意願，也有助於家屬理解與後續哀傷調適。

●要把醫療意願講明白：
包括想不想插管、要不要積極搶救、希望在醫院還是在家、誰能替你做醫療決定。這類預立照護討論的目的，不是製造壓力，而是讓醫療更符合病人的價值，也減少家屬日後承受「是不是我替他做錯決定」的折磨。

●把未完成事稍微整理一下：
有些人會交代財務、照顧安排、重要文件；有些人則是交代孩子、伴侶，或想見的人。這些事情看起來很現實，但它們其實有很深的心理意義：當一個人還能參與安排自己的告別方式，他比較不會覺得自己只是被病拖著走。

●留下能被保存的自己：
可以是一封信、一段錄音、一張字條、一份食譜、一段叮嚀，甚至只是說說自己這一生最想被記得的是什麼。NHS 提到，像記憶盒這類留下紀念的方式，能幫助家屬在喪親後有可依附的連結；而所謂「尊嚴治療」這類介入，也和留下生命故事、減輕家屬焦慮與負擔有關。

●好好止痛，允許自己被照顧：
很多病人到最後還在逞強，怕麻煩家人、怕用了止痛藥就「撐不住」。但事實上，症狀控制本來就是臨終照護核心之一；疼痛、噁心、喘、睡不好若被好好處理，病人才有力氣說話、告別、做決定，也比較能把剩下的時間活得像自己。

王紹丞指出，對於重症的家屬，他最常建議的是「你不用把他「留住」到最後一秒，才叫盡力。 真正重要的，是陪他把話說完、把痛減輕、把重要的人生收束得更完整。

王紹丞認為，有時候家屬最深的痛苦，不是死亡本身，而是後來一直反覆想：「我那時是不是不該答應？是不是該再多做一點？」如果前面已經一起談過、一起決定過，這份痛通常會少很多。

最重要的是，王紹丞說，因為生死之間，真正能讓兩邊都比較放得下的，從來不是控制結果，而是在還來得及的時候，讓彼此都知道：「我有被愛過，我也有好好告別」。

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