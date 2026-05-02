健康網》高雄重大車禍疑疲勞駕駛釀災 醫提安全駕駛守則

研究指出，大約20%車禍是疲勞引起。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕高雄市於1日夜間發生嚴重交通事故，黃男駕駛轎車撞上行人與機車騎士，波及路旁車輛，釀成2人不治身亡。警方初步了解黃男疑有疲勞駕駛。據報導，一名黃姓工程師於1日疑似因為疲勞駕駛，在左營區軍校路追撞行人與機車，造成2死1重傷。

胸腔暨重症科醫師黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean 」表示，根據澳洲汽車協會 2021 年發佈的一份報告，大約20%車禍是疲勞引起。近20年來，酒後駕車引發的事故明顯減少，但疲勞引發的事故數量並沒有減少多少。

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黃軒表示，根據研究，睡眠不足5個小時的駕駛，其反應速度、判斷力和注意力都會大幅下降，與酒後駕駛有相似的表現；這對自身和他人的安全都構成了嚴重的威脅。

黃軒表示，一項實驗發現，睡眠不足5個小時的受試者，在模擬駕駛測試中，比正常睡眠的受試者多出了兩倍的錯誤次數，並且更容易出現「打瞌睡、偏離車道、錯過紅燈」等危險行為。

另一項實驗則發現，睡眠不足5個小時的受試者，在血液中的皮質醇（壓力相關荷爾蒙）濃度比正常睡眠的受試者，上升高出了50%，這意味著他們更容易「感到焦慮、緊張和易怒」，這些情緒也會干擾他們的駕駛表現。

睡眠不足與酒後駕駛有相似的危險性，因為它們都會「降低駕駛者的認知能力和反應能力」。根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的統計，每年有約10萬起交通事故是由於司機疲勞所導致，造成約1500人死亡和71000人受傷。

根據英國皇家學會（Royal Society）的報告，「睡眠不足五個小時的司機，在反應時間上與血液中含有0.1%酒精」的司機沒有差別。

黃軒表示，報告指出，睡眠不足5個小時的駕駛與酒後駕駛一樣危險，他們的「反應速度、判斷力、注意力和視覺能力都會大幅降低」，增加了發生事故的風險。

澳州中央昆士蘭大學醫學講師Madeline Sprajcer領導的一個研究小組發表了一項研究發現，在過去24小時內睡眠不足五個小時的駕駛與酒後駕駛一樣危險。Sprajcer及其同事分析了基於實驗和實地考察的61項研究的結果。他們發現，在過去 24 小時內睡了 4-5小時的人，發生車禍的可能性幾乎是其他人的2倍。「這與駕駛員血液酒精濃度為 0.05% 時發生車禍的風險處相同。」

研究人員進一步發現隨著睡眠時間的減少，司機發生車禍的風險也會增加: 如果前一晚的睡眠時間為0至4小時，引發車禍的風險最高可增加15倍。其實我們只要睡眠不足，少於6或7小時，你出現的車禍機率已經稍稍增加了30%。

黃軒總結：

1.睡眠不足5小時，你開始去開車，你的車禍是2倍左右。

2.睡眠不足4小時或是整夜不睡，你還開車出門，小心研究人員發現，出車禍可能已經增加到15倍。

為了提高道路安全，我們應該重視睡眠的品質和時間，並避免在睡眠不足或者疲勞的情況下開車。研究提供有助於改善睡眠和減少疲勞駕駛的建議：

1.每天保持至少七到八個小時的充足睡眠，並盡量固定睡覺和起床的時間。避免在睡前4小時內飲用含咖啡因或者酒精的飲料，因為它們會影響睡眠品質。

2.在開車前做一些溫和的運動或者伸展，以提高血液循環和氧氣供應。

3.在長途開車時，每兩小時左右停車休息一下，並喝一些水或者果汁，以保持清醒和水分平衡。

4.如果感到疲倦，應該立即停車找一個安全的地方小睡一會兒，或者由精神飽滿的人開車。

5.不要依賴咖啡因或者其他刺激性物質來提神，因為它們只能暫時延緩疲勞的感覺，而不能消除其根源。

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